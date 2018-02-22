Ercan’da hedef 2019 sonu

Ercan Havalimanı’nın yeni pisti ve terminal binasında çalışmalar hızla devam ediyor. T&T Airport Şirketi 500 işçiyle projeyi bitirmek için çalışıyor. Taşyapı Direktörü Emrullah Turanlı ise söz verdikleri tarihte işi bitireceklerini söyledi

2019 SONUNA HAZIR: Ercan Havalimanı’nda yeni Pist, apron ve terminal binasının 2019 yılı sonunda kullanıma açılması planlanıyor. Terminal binasında betonarme işleri Nisan sonu itibarıyla tamamlanacak. Çelik işleri uygulamasının da bugünlerde başlayacağı ve Ekim 2018’de tamamlanması öngörülüyor

“15 GÜNDE BİR DENETLENİYORUZ”: Proje müellifi Tunç Adanır, yapılan projede hiçbir denetimsizlik olmadığını ifade ederek her 15 günde bir Türkiye’den gelen uzman ekipler tarafından denetlendiklerini söyledi. Adanır, KKTC devletinin isteği üzerine görevlendirilen Türkiyeli uzmanlar tarafından 15 günde bir şantiye kontrollük ziyareti yapıldığını ve rapor hazırlandığını söyledi

YENİ PİST ORTAYA ÇIKTI: Ercan Havalimanı’nda 3 bin 200 metre uzunluk 45 metre genişlikteki yeni pistin çalışmaları da başladı. Yeni pistin kazı dolgu çalışmalarının yüzde 90’ını tamamlandı, 0-600 metre arası pist betonunun birinci katıdöküldü. 600-900 metre arası birinci kat betonu da Mayıs 2018’de tamamlanacak

YÜZDE 85 YERLİ FİRMALAR: Adanır, şu ana kadar gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerinin malzeme alımı ve işçiliklerinin yüzde 85’inin yerli firmalardan tedarik edildiğini ifade ederek bundan sonraki dönemde de ellerinden geldiğince yerli firmaları tercih edeceklerini söyledi

Bertuğ TOPAL

Özelleştirilip 25 yıllığına T&T Şirketi’ne devredilen Ercan Havalimanı’nın yeni çehresiyle 2019’un sonunda Kıbrıs Türk halkına kazandırılması bekleniyor.

300 milyon Euro’ya mal olacağı hesaplanan yeni Ercan Havalimanı, uluslararası normlarda 180 bin metrekarelik bir alana sahip olacak.

Yeni Ercan Havalimanı’nın, 3 bin 200 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde iki pisti olacak. Yeni Ercan, yılda, 5 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede olacak.

Ercan Havalimanı bundan öte gelişmelere açık bir şekilde tasarlanıyor. Bir çözüm olması durumunda artacak yolcu sayısına karşın alan 8-10 milyon yolcu kapasitesine de cevap verebilecek şekilde hazırlandı.

2 bin kişiye istihdam sağlayacak

Ercan Havalimanı Projesi’nin tamamlanmasının ardından 500 personelin istihdam edilmesi planlanan havaalanı, içerisinde diğer iş yerlerinde çalışacak olanlarla birlikte 2 bin kişiye iş imkânı sağlaması planlanıyor.

Kapasite neredeyse iki katına çıkarılacak

Şu anda üç buçuk milyon yolcuya hizmet veren havaalanının, proje tamamlandığında, hizmet verilecek yolcu kapasitesi 5-5.5 milyon olarak tasarlanıyor. Yeni Ercan’da alışveriş merkezleri, restoran ve cafeler de yer alacak.

33 uçaklık park yeri olacak

Yeni apronda körükler ile birlikte toplam 33 uçak pozisyonuna el verebilecek şekilde inşa ediliyor.

Sekiz körükten biri büyük gövdeli A-330, A-340 ve 777 serili uçaklara hizmet verecek konumda.Alanda uçakların inip kalkması için iki paralel pist olacak.

Adanır: Projeler onayı

Ercan Havalimanı Projesi’nin proje müellifi Tunç Adanır, Havadis Gazetesi’ne bilgi verdi, yeni inşaat ve projeyi gezdirdi.

Adanır, PAT Sahalarına ait Uygulama Projeleri’nin 25 Haziran 2015 ve 28 Aralık 2015 tarihlerinde TC Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce onaylandığını ifade ederek bir diğer ana proje olan Terminal Binası Uygulama Projeleri’nin de TC Ulaştırma BakanlığıDHMİ Genel Müdürlüğü tarafından onay aldığını belirtti.

“15 günde bir denetleniyoruz”

Adanır, yapılan projede hiçbir denetimsizlik olmadığını ifade ederek her 15 günde bir Türkiye’den gelen uzman ekipler tarafından denetlendiklerini söyledi. Adanır, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın talebi üzerine; KKTC Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan Kontrolluk Teşkilatınca denetlendiklerini söyledi. TC Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğündengörevlendirilen personelin 15 günde bir şantiye kontrollük ziyareti yaptığını ve rapor hazırladığını söyledi.

Öte yandan TC Ulaştırma Bakanlığı DHMİ’den de Kontrollük ekibi ataması yapıldığını kaydeden Adanır, bu ekibin de her ay düzenli olarak kontrollük ziyareti yaptığını belirtti.

“KKTC ekipleri her gün bizimle”

KKTC Ulaştırma Bakanlığına bağlı PİD teknik personellerinin ise TC Kontrollük ekipleri ile birlikte ve ayrıca hemen hemen hergün olmak kaydı ile kontrollük ziyareti yaptığını aktaran Adanır, hiçbir işlemin kontrolsüz yapılmadığını ifade etti.

Dere deplasesi tamamlanmak üzere

Adanır, porjenin gidişatı ile ilgili de detaylı bilgi verdi. Adanır, inşaat işleri esnasında mevcut pist ve apron kullanılmakta olduğu için planlanan işlerin yapımının 2 aşamada gerçekleştirildiğini belirtti. Bu aşamada DERE DEPLASE uygulamasının yeni çözümlenmiş ara emir ile ilgili parselin dışında yüzde 98’inin tamamlanmış olduğunu ifade eden Adanır, problemi yeni çözülen kısım için de uygulamanın başladığını söyledi.

Yeni pist ortaya çıktı

Adanır, 3 bin 200 metreye 45 metrelik yeni pistin çalışmalarının da başladığı ifade ederek Yenipistin kazı dolgu çalışmalarının yüzde 90’ının tamamlandığını, 0-600 metre arası pist betonununbirinci katının döküldüğünü ve 600-900 metre arası birinci kat betonunun daMayıs 2018’de tamamlanacağını söyledi.

1800 araçlık kapalı, 500 araçlık açık otopark

Mevcut havalimanında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olan otopark sorunu da yeni terminal binası ile tarih olacak. Yeni terminal binasında bin 800 araçlık kapalı otopark ve 500 araçlık açık otopark mevcut.

Adanır otoparkların tamamlan noktasına yavaş yavaş gelindiğini ifade ederek şunları söyledi: “44,602 metre kare,1500 araç kapasiteli kapalı otoparkın betonarmesi tamamlanmış, sıva, boya elektrik işleri devam ediyor. 300 araç kapasiteli oto park ile 500 araç kapasiteli açık otoparkın da Mayıs 2018’de tamamlanması öngörülüyor.”

Ciddi ilerlemeler kaydedildi

Projenin müellifi Tunç Adanır, 55 metre karelik nizamiye binasının tamamlandığını ve, faaliyet halinde olduğunu ifade ederek açılış zamanı cephesinin yenileneceğini belirtti.

Öte yandan Apron Bariyer Binası’nın, temel aşamasında olduğunu kaydeden Adanır bunun da Temmuz 2018’de tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Çalışan sayısı bin 200’e çıkacak

Adanır, şu an için kazı dolgu, betonarme işlerinde yaklaşık 500 kişinin sürekli çalıştığını ifade ederek terminal ince işleri aşamasında bin 200 kişinin aynı anda çalışmasının planlandığını belirtti. Şantiyede şu anda gündüz ve gece vardiya çalışma sistemi ile işlendiğini belirtti.

KKTC’de olmayan sistem kullanılıyor

Beton Finisher’in Kıbrıs’ta olmayan mekanik sistem ile pist ve apron betonu dökümünün yapıldığını kaydeden Adanır, viyadük ve çevre yolları, “Toprakarme uygulaması” ile yapılmakta olduğunu belirtti. Pistte uçakların direk yakıt dolumu yapılabileceği Yakıt Hidrant sisteminin de uygulandığı kaydedildi.

Yüzde 85 yerli firmalar

Adanır, şu ana kadar gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerinin malzeme alımı ve işçiliklerinin yüzde 85’inin yerli firmalardan tedarik edildiğini ifade ederek bundan sonraki dönemde de ellerinden geldiğince yerli firmaları tercih edeceklerini söyledi.

2019 sonuna hazır

Yeni Pist, Apron ve Terminal Binası’nın 2019 yılı sonunda kullanıma açılması planlanıyor.

Terminal binasında betonarme işleri Nisan sonu itibarıyla tamamlanacak. Çelik işleri uygulamasının da bugünlerde başlayacağı ve Ekim 2018’de tamamlanması öngörülüyor. Aynı süreç içerisinde cephe uygulamasına başlanacağı ifade ediliyor.

İşte son durum

Adanır, bugüne kadar gelinen noktayı ve hangi bölümlerde ne noktada olduklarını ise şöyle açıkladı:

Genel ve Özel Hizmetler Araç Garajı; 3,258m2, Betonarme aşaması tamamlandı. Çelik makas işleri aşamasında, Eylül 2018’de tamamlanması planlanmaktadır.

Mevcut Aprona 3 uçak için ilave Apron yapılmış ve kullanıma açılmış durumdadır.

Apron (21 Uçak kapasiteli 1075mx149m), (Yakıt hydrant, alt yapı işlerine kadar olan kısmın 1. Kat alt betonu dökülmüştür.)

Bağlantı Taksiyolları,Kazı ve dolgu çalışmaları yapılmış tamamlanmıştır. Beton işine başlanacaktır

Nizamiye den itibaren ulaşım esas yolları kazı, dolgu ve alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Özellikle Toprakme uygulaması ile yolların alt yapılarının yüzde 80’i tamamlanmıştır.

Viyadük:Temel, kolonların betonarme işleri tamamlandı, betonarme işinin yüzde 40’ı tamamlanmıştır.

5 milyon yolcu/yıl kapasiteli 9 körüklü 128.835 m² büyüklüğünde Terminal Binası: Betonarme işleri Nisan 2018 sonunda tamamlanıyor, Çelik işleri başlayacak, çelik işleri Kasım 2018 tamamlanır, bu arada cephe işleri de Eylül 2018 başlayacak, Terminal 2019 sonu hizmete girecek şekilde planlanmaktadır.

Açık Kanallar,Çevre Emniyet Tel Örgü,Çevre Yolu ve Elektrik İşleri yapılmaya devam ediyor.

2.Aşamada;2755x45m.boyutlarındaki mevcut pist 445mdoğu istikametinde uzatılması (3200mx45m), 3 adet 330×23 m Bağlantı Taksiyolu,sivil havacılık apronuile Elektrik İşleri yapılması planlanmaktadır.

Turanlı: Vergi de vereceğiz, yatırım da yapacağız

T&T Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, bir taraftan devletin projeden olan kazancının arttığını belirterek, diğer taraftan da yatırımlara ara vermeden devam edeceklerini belirtti.

Projenin tamamlanması ile birlikte, devletin de gelirlerinin artacağına işaret eden Turanlı, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden yatırımlarına rağmen, vaktinin önemli bir bölümünü Ercan Devlet Havaalanı şantiyesinde geçiriyor.

Özkaynakları ile şu ana kadar 100 milyın Euro yatırım yaptıklarını belirten Turanlı, bunun 300 milyon Euro’nun üzerine çıkacağını söyledi.

Turanlı, 18 ay sonunda, Ercan’ın yeni pist ve apronunun, körüklü yeni terminal binasının kullanılmaya başlanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yatırım kullanılmaya başlayınca, devlete ödeyeceğimiz vergi de artacak. Yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Biz yatırım yaptıkça, devletin gelirleri de artacak.

Bir taraftan yatırımlarımıza devam edeceğiz, diğer taraftan da sözleşme şartlarında yer aldığı gibi, devlete vergimizi ödeyeceğiz. Kimse şüphe duymasın, sözleşmemizde ne yazıyorsa, biz bunun uygulanması için canla başla çalışıyoruz.”