Herkese Ders Olsun

Afrika gazetesine (meclise değil) saldırıyla ilgili mahkeme sonuçlandı.

Hakim, önündeki olgulara bakarak bir karara vardı.

Bu kararı beğenenler de olacaktır beğenmeyenler de.

Verilen hapislik cezalarını az bulup “mahkeme baskı altında kaldı” diyenler gibi, “şiddetle kınıyoruz” şeklinde açıklama yapanlar mevcuttur.

Bunlar şüphesiz ki sübjektif yani kişilerin pozisyonuna göre yapılan söylemlerdir.

Aslolan mahkemenin vardığı karardır.

Karardan şikayet edenler bir üst mahkemeye başvurup itirazlarının yeniden görüşülmesini sağlayabilirler.

Ve onun da sonucuna katlanırlar.

Yargı, görevini yaptı.

Önüne gelen bir konuda yasalar çerçevesinde bir sonuca vardı.

Şimdi değerlendirme yapması gereken ve ders çıkarması gereken geriye kalanlardır.

***

Bu ülkenin kanunları, kuralları ve bir de kültürü vardır.

Bu ülkede yaşayanlar ve yaşamaya karar verenler (bu satırların yazarı da dahil) bunlara uymakla yükümlüdür.

Hele anayasa ve yasalar bu ülkede bir arada yaşamamamızın temel noktasıdır.

Asgari uzlaşma noktamızdır.

Onun üzerinde gelişen kültürel yapımız son derece özen göstermemiz gereken varoluş kaynağımızdır.

Lafı doğrudan söylersek;

Bu ülkenin kültüründe (ne kadar öfkelenirsek öfkelenelim) linç etme yoktur.

Saldırmak, taşlamak, haneye tecavüz edip adeta öldürme kastıyla kırıp dökmek yoktur.

Yoktur.

Nokta.

Ötesi suçtur ve mahkemenin takdir ettiği cezaya tabidir.

Bunu herkes anlarsa iyi olur.

Bundan herkes payına düşen dersi çıkarırsa çok daha iyi olur.

***

Biz bu konularla uğraşırken doğal gazla ilgili ortaya çıkan kriz belki de geleceğimizi ipotek altına alacak boyutlara ulaştı.

Gaz krizinde de çıkarılması gereken dersler vardır.

Üstelik ders çıkarmayanın canı fena halde yanacak bir şekilde.

“Ben egemen bir devletim istediğimi yaparım, faydalanmak arzusunda olan Kıbrıslı Türkler de gelsin bana tabi olsun” şeklindeki hâkimiyetçe Rum mentalitesinin” canı çok fena yanacak mesela.

Kıbrıslı Türklerle uzlaşmadan bir sonuca ulaşamayacaklarını hala anlayabilmiş değiller.

Çeşitli imaj oyunlarıyla üstünlük elde edebileceklerini sanıyorlar.

Fakat son derece yanılıyorlar.

Kıbrıs Türkünün bu zihniyetle başedecek gücü yoktur.

Ama Türkiye bu zihniyeti hüsrana uğratacak kudrete sahiptir.

Zaten öyle de yaptı.

Birkaç gemi seferi ve sert demeçlerle bu zihniyeti geri püskürttü.

Doğal gaz arayacak İtalyan şirketi tasını-tarağını toplayıp alandan çekildi.

Anastasiadis ve şürekasının anlaması gereken bir nokta vardır;

Sıkı sıkıya sadık oldukları Avrupa Birliği ve Batı dünyası şuanki Türkiye yönetimini onaylamıyor.

Fakat hiçbiri de Rum hâkimiyetçi zihniyeti uğruna Türkiye ile çatışmaya asla girmiyor.

Ortam gerildiğinde ilk geri çekilen onlar oluyor.

Anastasiadis yönetimine de kalan “geliniz, yardım ediniz” türünden ağlaşmalar oluyor.

Eğer ders çıkarmazlarsa bu ağlaşmalar bir ömür boyu devam edecek…