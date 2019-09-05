KıbrısManşet

Ercan’da elektrik yok, jeneratörler devrede

5 Eylül 2019
Ercan Havalimanı

Ercan Havaalanına bölgedeki bir elektrik direğinin devrilmesinden dolayı elektrik enerjisi verilemiyor.

Ercan’da elektrik enerjisi jeneratörler aracılığı ile sağlanıyor. Kanal SİM’in Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından edindiği bilgiye göre, bölgedeki bir elektrik direği devrildi ve Ercan Havaalanına elektrik enerjisi verilemiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ercan’a jeneratörler aracılığı ile elektrik enerjisi sağlandığı ve sıkıntı olmadığı belirtiliyor. Öte yandan EL-SEN’in KIB-TEK’te başlattığı grevden dolayı söz konusu arızalı elektrik direğine onarım amacıyla müdahale edilmeyeceği vurgulanıyor.

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