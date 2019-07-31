Ercan Polis Karakolu’ndaki memur açığa alındı

Ercan Havalimanında görevli polislere küfür eden şahsa karşı orantısız güç uygulayan polis mensubu aleyhinde hem cezai işlem, hem de idari soruşturma başlatılarak açığa alındığı açıklandı.

Polis, konuya ilişkin ek açıklamasında, olay yaşanırken müdahale etmeyip, ihmali görülen personel hakkında da ayrıca idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

Ercan polis karakolunda polis tarafından uygulanan şiddet konusunda Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü ile yeniden… Kudret Özersay paylaştı: 31 Temmuz 2019 Çarşamba

Ercan’da 13 Haziran’da meydana gelen olayda, cep telefonları x-ray’den geçerken ıslandığı gerekçesiyle polise küfür eden bir şahıs ve ona şiddet uygulayan polisle ilgili soruşturma başlatılmıştı.