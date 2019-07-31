Akü hırsızı tutuklandı

Ercan – Lefkoşa eski yolu üzerinde park halinde bulunan Mehmet Beyoğlu’na ait araç üzerinde monteli bulunan bir adet akünün H.K (E-39) tarafından dün yerinden sökülüp çalındığı tespit edildi. H.K tutuklandı.

Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri sorgulamasında bahse konu şahsın 27 Temmuz tarihinde de, aynı bölgede park halinde bulunan Sinan Değirmen’e ait araç içerisinden 1 adet oto radyo teybi; Ali Fikret Serim’e ait araç içerisinden de 1 adet oto radyo teybi ve 1 adet aküyü çaldığı tespit edildi.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Gazimağusa’da dün M.M.T.M.A.’nın (E-20) tasarrufunda tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Lefkoşa’da dün gece suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucu ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu çalışma ise izinsiz çalıştığı tespit edilen 5 kişi ve söz konusu şahısları izinsiz olarak çalıştıran 2 işveren hakkında yasal işlem başlatıldı.