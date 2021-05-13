Ercan – Balıkesir anayolu üzerinde trafik kazası

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 12.05.2021 tarihinde, saat 19:00 raddelerinde, Ercan – Balıkesir anayolu 2-3 km’leri üzerinde, çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Güney istikametinden Kuzey istikametine yönetimindeki LY 234 plakalı salon araç ile dikkatsiz bir şekilde seyreden Gaziköy’de sakin Dağaşan CANSELEN (E-41) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan beton orta refüje aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmamıştır.