SINIR KAPILARI AÇILMALIDIR

Pandemiyi ileri sürerek, iki toplumu uzaklaştırmayı esas alan güçler,sınır kapılarını kapatalı, epey oldu.

Sınır kapılarının kapanması, özellikle Kuzey Kıbrıs ekonomisi için yıkım oldu.

TL nin devamlı değer kaybı sonucu, Kuzeydeki tüketim malları, Güneyden daha ucuza satıldığı için, Güney Kıbrıs’tan , Kuzey’e alışverişe gelenler çarşı ve pazarları dolduruyordu.

Kuzey Kıbrıs’a tatile gelen birçok turist, Ercan yerine, Larnaka Hava alanını tercih ederek, Kıbrıs’a gelişte daha az zaman harcıyorlardı. Kuzey Kıbrıs’ın turistik işletmeleri, Larnaka Hava Alanından epey faydalanmaktaydı.

Özellikle Lokmacı Kapısından Kuzey’e GÜNÜBİRLİK geçen turistler, Kuzey çarşısında önemli miktarda para harcıyorlardı.

Bir yandan Pandemi, diğer yandan geçiş kapılarının kapanması, Kuzey Kıbrıs çarşısını ve ekonomisini durma noktasına getirmişti.

Rum tarafından gelen haberlere göre, Rumlar kapıların açılması için girişim başlattılar.

Politis’e göre, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Rum eş başkanı Leonidas Filaktu, geçişlerin devam etmesi için mümkün olan en kısa zamanda yöntem bulunması maksadıyla Kıbrıs Türk tarafına somut öneriler sunduklarını söyledi.

Önerilerinin Kıbrıslı Türkler tarafından incelenmesinden ve kendi notlarının eklenmesinden sonra yeniden görüşeceklerini açıklayan Filaktu, son dönemde temasları yoğunlaşan komitenin önümüzdeki aylarda kapılardan geçişlerde hiçbir kısıtlama olmamasını hedeflediğini ekledi.

İki toplumlu sağlık komitesinde, her iki tarafta da aşılamalarda ilerleme kaydedilmesi ve epidemiyolojik durumun elvermesi şartı ile kara kapılarının önümüzdeki temmuza kadar açılabileceği değerlendiriliyor.

Rum tarafından gelen bu haberlere karşılık

Kuzey Kıbrıs yetkililerinden beklenen hareketlilik ne yazık, görülemiyor.

Kuzey Kıbrıs yetkilileri, dar milliyetçi bakış açılarını bırakıp, dünyalı bakış açısı ile hareket etmelidir.

Halkın alım gücünün sıfıra yaklaştığı ve birçok işletmenin BATMA NOKTASINDA olduğu düşünüldüğünde, Kuzey Kıbrıs yetkililerinin tüm sınır kapılarının açılması için, her kanalı zorlaması bir gerekliliktir.

Özellikle Kuzeyde yaşayan insanlar her geçen gün, Kıbrıs Sorununda, ekonomik çıkarların da önemli rol oynadığının farkındadır.

Milliyetçilik adına, halkın gelir düzeyini arttıracak adımların atılmaması, Kuzey Kıbrı”s halkını CEZALANDIRMAK demektir.

Türkiye ile olan temaslar ve halkın adaya rahat gelişinin sağlanması, şüphesiz, Kuzey’in ekonomisi için önemli bir adımdır.

Güney’den Kuzey’e geçiş de, ekonomik anlamda Kuzey’e büyük avantajlar sağlamaktadır.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı, KAPILARIN AÇILMASI ve her iki toplum arasında SERBEST TİCARET’in gelişmesi konusunda girişim yapmalı ve Rum toplum liderliğini bu noktada sıkıştırmalıdır.

İnsanları mutlu görmenin ana yolu, onlara daha iyi ekonomik çıkış yolları yaratmaktan geçer.

Kapıların ÖN ŞARTSIZ AÇILMASI, her iki toplumu daha da yakınlaştıracak ve her iki tarafta, ekonomik büyümeyi sağlayacak TEK YOLDUR.