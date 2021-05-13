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Lefkoşa’da trafik kazası

13 Mayıs 2021
trafik kazası lefkoşa





Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 13.05.2021 tarihinde saat 00:40 raddelerinde Lefkoşa’da Kemal Şemiler caddesi boyunca yönetimindeki LA 506 plakalı salon aracı ile dikkatsiz bir şekilde batı istikametine doğru seyreden Akdeniz’de sakin Onur GÜREN (E-30) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Zephyr çemberine geldiğinde dikkatsizce direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan Gönyeli belediyesine ait sürat tabelasına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmamıştır.





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13 Mayıs 2021


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