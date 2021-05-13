Lefkoşa’da trafik kazası

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 13.05.2021 tarihinde saat 00:40 raddelerinde Lefkoşa’da Kemal Şemiler caddesi boyunca yönetimindeki LA 506 plakalı salon aracı ile dikkatsiz bir şekilde batı istikametine doğru seyreden Akdeniz’de sakin Onur GÜREN (E-30) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Zephyr çemberine geldiğinde dikkatsizce direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan Gönyeli belediyesine ait sürat tabelasına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmamıştır.