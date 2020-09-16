ENI’den Doğu Akdeniz’de yeni doğal gaz keşfi!

İtalyan enerji şirketi ENI, Doğu Akdeniz’de Mısır açıklarında 113 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervi bulduğunu duyurdu.

İtalyan enerji şirketi Eni, Doğu Akdeniz’de Mısır açıklarında yeni bir doğalgaz rezervi bulduklarını duyurdu.

Eni tarafından yapılan açıklamada yeni rezervin büyüklüğünün 113 milyar metreküp (4 trilyon ayakküp) olduğu belirtildi.

Yeni rezervin Nil Deltası açıklarında, kıyıdan 5 kilometre açıkta “Nidoco NW-1” adlı sondaj kuyusunda tespit edildiği bildirildi.

Eni şirketi 2015 yılında yine Mısır açıklarındaki Zohr sahasında 850 milyar metreküplük Doğu Akdeniz’in en büyük rezervini bulmuştu.

Eni’den yapılan açıklama için: https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2020/09/eni-nuova-scoperta-nidoco-abu-madi-west.html