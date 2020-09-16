Dizdarlı: Hastalık her yaş gurubunda olabiliyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, covid-19 rakamalarının bize “Hastalık her yaş gurubunda olabiliyor” dediğini açıkladı.

Hastalığın gençlerde kronik hastalığı yoksa çok daha hafif seyrettiğine değinen Bülent Dizdarlı, bu durumun gençlerin hastalığı yayan bir unsur olmasını engellemediğini belirtti

Açıklama şöyle:

YAŞLILAR OTURMALI GENÇLER DURULMALI

Türkiye Sağlık Bakanının açıklamalarından öğreniyoruz ki, hastalığa yakalananların yaş ortalaması 45. Buna karşın yoğun bakıma yatanların yaş ortalaması 65.

bu rakamlardan şu dersleri almalıyız

Hastalık her yaş gurubunda olabiliyor . Gençler’de kronik bir hastalık yoksa , bağışıklık sistemini bozan bir durum yoksa çok daha hafif seyrediyor. Ancak bu gençlerin hastalığı yayan bir unsur olmasını engellemiyor.

Yine aynı rakamlar bize Yaşlıların ve ciddi rahatsızlıkları olan kişilerin bayağı risk altında olduğunu gösteriyor.

Demek ki günümüz şartlarında acı olaylar yaşamak istemiyorsak yaşlılarımızı korumaya devam etmeliyiz. Bu konuda gençlerimize de çok görev düşüyor

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