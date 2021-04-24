Endonezya’da kayıp denizaltının enkazına ulaşıldı

Endonezya Donanmasının arama çalışmalarına Singapur ve Malezya da katılmıştı.

Denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı tespit edilmişti. Bunun yakıt deposu hasarına ya da mürettebatın olası yardım sinyaline işaret ettiği belirtilmişti.