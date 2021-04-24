Hindistan’da oksijen tüpü gecikti, 25 hasta hayatını kaybetti

Cihazların kendilerine gece yarısı ulaştığını belirten Baluja, geçen bu sürede COVID-19 tedavilerinde oksijen tüpüne gereksinim duyan 25 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

215 hastanın durumu ağır

Baluja, hastanedeki en az 215 hastanın durumunun ağır olduğunu ve tedavilerine oksijen desteğiyle devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Jaipur Golden Hastanesi’nden, olayla ilgili Delhi Yüksek Mahkemesi’ne yapılan savunmada, hastanede kısa bir süre içinde büyük bir insani trajedi yaşanabileceği kaydedildi.

Acil yardım talebi

Oksijene çok ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen savunmada, “Lütfen hayatları kurtarın. Lütfen” ifadesi kullanıldı.

Hastane yetkilileri, bu sabah oksijen cihazı sıkıntısına dair hükümete ve yerel yönetime acil yardım talebinde bulundu.

Vaka sayısı 16 milyon 500 binden fazla

Hindistan’da, 16 milyon 610 bin 481 vaka tespit edildi.

Ülkede, 189 bin 544 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık sistemi çökme noktasında

Hindistan 2 Nisan’dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin “çökme noktasında” olduğu uyarısını yaptı.

Sağlık yetkilileri, başkent Yeni Delhi’deki hastanelerde oksijen tüpü, yatak ve COVID-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş gösterdiğini belirterek, merkezi hükümete, eyalete acil yardım ve eksiklerin giderilmesi çağrısında bulundu.