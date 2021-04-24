Hindistan’da oksijen tüpü gecikti, 25 hasta hayatını kaybetti

Hindistan'da bir hastanede oksijen cihaz\u0131 yetersizli\u011finden dolay\u0131 25 COVID-19 hastas\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Hastanedeki en az 215 hastan\u0131n durumu ise a\u011f\u0131r.\r\n\r\n\r\n\r\nNDTV kanal\u0131n\u0131n haberine g\u00f6re, \u00fclkenin Delhi kentindeki Jaipur Golden Hastanesi Direkt\u00f6r\u00fc Dr DK Baluja, h\u00fck\u00fcmetin hastaneye ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131 3,5 ton t\u0131bbi oksijen cihaz\u0131n\u0131n d\u00fcn saat 17.00'de kendilerine ula\u015fmas\u0131n\u0131 beklediklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\nCihazlar\u0131n kendilerine gece yar\u0131s\u0131 ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Baluja, ge\u00e7en bu s\u00fcrede COVID-19 tedavilerinde oksijen t\u00fcp\u00fcne gereksinim duyan 25 hastan\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n215 hastan\u0131n durumu a\u011f\u0131r\r\nBaluja, hastanedeki en az 215 hastan\u0131n durumunun a\u011f\u0131r oldu\u011funu ve tedavilerine oksijen deste\u011fiyle devam edilmesi gerekti\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\nJaipur Golden Hastanesi'nden, olayla ilgili Delhi Y\u00fcksek Mahkemesi'ne yap\u0131lan savunmada, hastanede k\u0131sa bir s\u00fcre i\u00e7inde b\u00fcy\u00fck bir insani trajedi ya\u015fanabilece\u011fi kaydedildi.\r\nAcil yard\u0131m talebi\r\nOksijene \u00e7ok ihtiya\u00e7 duyuldu\u011funa i\u015faret edilen savunmada, "L\u00fctfen hayatlar\u0131 kurtar\u0131n. L\u00fctfen" ifadesi kullan\u0131ld\u0131.\r\n\r\nHastane yetkilileri, bu sabah oksijen cihaz\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131na dair h\u00fck\u00fcmete ve yerel y\u00f6netime acil yard\u0131m talebinde bulundu.\r\nVaka say\u0131s\u0131 16 milyon 500 binden fazla\u00a0\r\nHindistan'da, 16 milyon 610 bin 481 vaka tespit edildi.\r\n\r\n\u00dclkede, 189 bin 544 ki\u015fi\u00a0koronavir\u00fcs\u00a0nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\nSa\u011fl\u0131k sistemi \u00e7\u00f6kme noktas\u0131nda\r\nHindistan\u00a02 Nisan'dan bu yana g\u00fcnl\u00fck bazda d\u00fcnyada en fazla vaka kaydedilen \u00fclke konumunda bulunuyor.\r\n\r\nUzmanlar, \u00fclke \u00e7ap\u0131ndaki artan vakalar\u0131n ard\u0131ndan hastanelerdeki doluluk oranlar\u0131n\u0131n en y\u00fcksek seviyeleri g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcne i\u015faret ederek sa\u011fl\u0131k sisteminin "\u00e7\u00f6kme noktas\u0131nda" oldu\u011fu uyar\u0131s\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k yetkilileri, ba\u015fkent Yeni Delhi'deki hastanelerde oksijen t\u00fcp\u00fc, yatak ve COVID-19 tedavisindeki baz\u0131 \u00f6nemli ila\u00e7lar\u0131n eksikli\u011finin ba\u015f g\u00f6sterdi\u011fini belirterek, merkezi h\u00fck\u00fcmete, eyalete acil yard\u0131m ve eksiklerin giderilmesi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n