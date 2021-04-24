Ertuğruloğlu’dan Akıncı’ya: Bir kez daha terbiye sınırlarını aştı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sosyal medya hesabından Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “Ersin Tatar Cenevre’de Ankara’nın papağanı olacak” sözlerine tepki gösterdi.
Ertuğruloğlu açıklamasında, Mustafa Akıncı’nın “bir kez daha terbiye sınırlarını aştığını” söyleyerek, “eski dahi olsa, bir Cumhurbaşkanına hiç yakışmayan böylesi bir söylem sahibi Akıncı’ya sormak gerekir: Sen acaba kimin papağanısın?” diye sordu.
Açıklama şöyle:
Sayın Akıncı, CB Ersin Tatar için,”Cenevre’de Türkiye’nin papağanı olacak” demiş. Terbiye sınırlarını bir kez daha aşan ve, eski dahi olsa, bir cumhurbaşkanı’na hiç yakışmayan böylesi bir söylem sahibi Akıncıya sormak gerekir: sen acaba kimin papağanısın?