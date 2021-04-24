KıbrısManşet

Ertuğruloğlu’dan Akıncı’ya: Bir kez daha terbiye sınırlarını aştı

24 Nisan 2021
Tahsin Ertuğruloğlu





Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sosyal medya hesabından Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “Ersin Tatar Cenevre’de Ankara’nın papağanı olacak” sözlerine tepki gösterdi.

Ertuğruloğlu açıklamasındaMustafa Akıncı’nın “bir kez daha terbiye sınırlarını aştığını” söyleyerek, “eski dahi olsa, bir Cumhurbaşkanına hiç yakışmayan böylesi bir söylem sahibi Akıncı’ya sormak gerekir: Sen acaba kimin papağanısın?” diye sordu.

Açıklama şöyle:

Sayın Akıncı, CB Ersin Tatar için,”Cenevre’de Türkiye’nin papağanı olacak” demiş. Terbiye sınırlarını bir kez daha aşan ve, eski dahi olsa, bir cumhurbaşkanı’na hiç yakışmayan böylesi bir söylem sahibi Akıncıya sormak gerekir: sen acaba kimin papağanısın?





Etiketler
24 Nisan 2021


Başa dön tuşu