Ertuğruloğlu’dan Akıncı’ya: Bir kez daha terbiye sınırlarını aştı

Sayın Akıncı, CB Ersin Tatar için,”Cenevre’de Türkiye’nin papağanı olacak” demiş. Terbiye sınırlarını bir kez daha aşan ve, eski dahi olsa, bir cumhurbaşkanı’na hiç yakışmayan böylesi bir söylem sahibi Akıncıya sormak gerekir: sen acaba kimin papağanısın?