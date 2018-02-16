En güzel aşk şarkısı “So long Marianne!”

14 Şubat “Sevgililer Günü” dolayısıyla İngiliz Guardian gazetesinin okuyucuları arasında yapmış olduğu ankete göre Leonard Cohen’in “ So long, Marianne ” (Hoşça kal, Marianne!) şarkısı en güzel aşk şarkısı seçildi. Şarkıya oy veren dylan37 rumuzlu okuyucuya göre “Kaç kez dinlerseniz dinleyin, sizi oldukça duygulandıran bazı şarkılar vardır. Yüreğiniz ve ruhunuz arasında sarsılmaz bir bağ kurarlar.”

Leonard Cohen’in Marianne Ihlen için yazdığı şarkı, birçok en iyiler listesinde en üst sıralarda.

Okuyucu oylarına göre Hazel O’Connor’un “Will You?” şarkısı ikinci Dire Straits’in “Romeo and Juliet” şarkısı üçüncü sıraları paylaştı.

Haberin kaynağı: https://www.theguardian.com/music/2018/feb/14/readers-favourite-love-songs-it-still-tears-me-up-after-35-years