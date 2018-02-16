Kıbrıslı Türkler Olmadan…

Konuya doğrudan girelim, son cümleyi başta yazalım;

Erdoğan’ı tanımayanlar önce hüsrana uğruyorlar, sonra zarar görüyorlar.

Anastasiadis de öyle olacak.

Şimdi moral bozukluğu yaşıyormuş.

Ayağa kaldırmaya çalıştığı “uluslar arası çevreler”den beklediği desteği bulamadı diye sızlanıyormuş.

(Bu “uluslar arası çevreler” kısmına da bayılıyorum. Bir dönem öylesine abartıldı ki kendimizden geçtik onların ağzına bakıyorduk.)

Anastasiadis’in medet umduğu uluslar arası çevreler “ayağa kalkmadı”, savaş gemilerini gönderip Erdoğan’a “hadi ordan bas git” demedi.

Gaz arama ekibinin sahibi İtalya bile tırstı ve “sizi daha fazla bekleyemem” dedi.

Böylece Anastasiadis’in Papadopulos’tan devraldığı “Avrupa bizim adımıza Türkiye’yi döver ve haklarımızı alırız” teorisi de çöktü.

Aslında Papadapulos zamanında çökmüştü de Anastasiadis ahmakça bunu sürdürmeye çalıştı sadece.

***

Avrupa Birliği’ne tam üye olmak Rum tarafının milli politikasıydı.

Teorisi de şuydu;

“800 bin kişi ile 80 milyon Türkiye ile başedemeyiz, arkamıza 350 milyon Avrupa’yı alalım ve Türkiye’ye diz çökertelim.”

Rahmetli Denktaş’ın ve dönemin Türkiye yöneticilerinin de vahim hatalarıyla Rum tarafı bu milli hedefine ulaştı.

Avrupa Birliği tam üyesi oldu.

Ama “teorileri” çöktü.

Avrupa hiçbir zaman Rumlar için Türkiye ile çatışma pozisyonuna girmedi.

“Türkiye Avrupa Birliği üyesi olamaz” diyenlerin sayısı çoğaldı ama bunun da hükmü kalmadı.

Çünkü Erdoğan Avrupa’ya resti çekti.

Yani, “bizim istediğimizi vermezsen AB üyesi olamazsın ha” şeklindeki teori de çöktü.

Erdoğan “AB olmazsa Şangay 5’lisi” diyerek çoktan yolunu çizdi.

***

Anastasiadis “dilediğim yere, istediğim gibi sondaj yaparım” inadından vazgeçmezse başına çok işler gelecek.

Naçizane tavsiyem Erdoğan’ı öfkelendirmekten uzak durması yönündedir.

“Savaş gemilerimiz bölgededir” derken blöf yapmıyor.

Eğer Anastasiadis ileri giderse “indirin” emri verebilir.

Sonuç itibarı ile Başkomutandır ve Afrin’de yaptığı gibi her türlü gözükara adımları atabilir.

Bu yazı, Anastasiadis ve ekibine naçizane bir uyarıdır.

Akıllarını başlarına toplamak için.

Siz, Kıbrıslı Türkler olmadan bu gazın mammasını yiyemezsiniz…