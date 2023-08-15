Emraz Öztürk’ün son kitabı “Evine Dönemeyen Adam” Cuma günü tanıtılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ağustos 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
EdebiyatSanat

Emraz Öztürk’ün son kitabı “Evine Dönemeyen Adam” Cuma günü tanıtılacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Yazar Emrah Öztürk’ün son kitabı, “Evine Dönemeyen Adam” Cuma günü saat 19.30’da Işık Kitabevi’nde tanıtılacak.

Yazar Emrah Öztürk’ün son kitabı, “Evine Dönemeyen Adam” Cuma günü saat 19.30’da Işık Kitabevi’nde tanıtılacak.

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlikte, Öztürk, Limon Yağmuru (2014) ve Anlatamıyorum’un (2017) yanı sıra son kitabı Evine Dönemeyen Adam (2023) üzerine konuşacak.


Öztürk, edebiyat, öykü türü ve yazım/üretim serüveni hakkındaki düşüncelerini paylaştıktan sonra katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Moderatörlüğünü Hakan Karahasan’ın üstleneceği söyleşi, Öztürk’ün kitaplarını imzalamasıyla sona erecek.

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Tags:emrah öztürkEvine Dönemeyen Adamkitap
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