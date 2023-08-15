CTP Mağusa İlçesi, Akova ve Geçitkale köylerini ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve bazı milletvekilleri, Akova ve Geçitkale köylerini ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Mağusa İlçesi’nin düzenlediği köy ziyaretleri kapsamında yapılan ziyarette bölge halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı.

Gündeme dair konular ve memleketteki sorunlarla ilgili bölge halkıyla görüş alışverişinde bulunan CTP heyetinin ziyaretlerinin devam edeceği kaydedildi.