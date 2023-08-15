Işık, kapalı alanlarda tütün denetimi için Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ağustos 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Işık, kapalı alanlarda tütün denetimi için Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Tüketici Örgütleri Konfederasyon Başkanı Hasan Yılmaz Işık, kapalı alanlarda tütün denetimi yapılmadığını savunarak, Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Işık: “Sigara ve tütün ürünlerinin yasalara rağmen teşvik edilmesini kınıyoruz”

Tüketici Örgütleri Konfederasyon Başkanı Hasan Yılmaz Işık, kapalı alanlarda tütün denetimi yapılmadığını savunarak, Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı.


Yeni Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile görüşme talepleri olduğunu, bu taleplerine kayıtsız kalınması halinde bakanlığa siyah çelenk bırakacaklarını kaydeden Işık, yazılı açıklamasında şunları savundu:

“Tütün ürünlerinin eşantiyon olarak verilmesi de kapalı alanlarda sigara içilmesi de suçtur. Buna ısrarla uymayan gazinolar Temel Sağlık Dairesi tarafından denetlenmiyor, cezai müeyyideler uygulanmıyor. Gazinolarda bulunan insanlar da çalışanlar da kanser ve ölüm tehlikesi altındadır.

Kansere neden olan sigara ve tütün ürünlerinin yasalara rağmen teşvik edilmesini, hükümetin buna seyirci kalmasını kınıyoruz.”

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Tags:hasan yılmaz ışıksigara
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