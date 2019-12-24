Kıbrıs

Emine Özkahraman’ın ölüm sebebi belli oldu

24 Aralık 2019
ani-ölüm

Gazimağusa’da yaşlı bakım evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Emine Özkahraman’ın (K-67) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor.

MAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Gazimağusa’da Küçük Sanayi bölgesinde kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yapan H.S.N.’den (E-38) alınan kan numunesinin tahlil için gönderildiği TC Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapor sonucunda, söz konusu şahsın kanında sentetik türde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

MAĞUSA’DA ZORLA İNSAN KAÇIRMA

Gazimağusa’da zorla 2 kişiyi kaçıran, darp eden ve evrak imzalattıran 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Y.E.N.(E-27), J.T.(E-28), M.S.(E-26), D.B.B.(E-22) ve M.V.(E-23), İskele Cesar Sitesi’nde bulunan bir dairenin satışından elde edilecek komisyon tutarı 12 bin 195 Stg paranın, Erfan Nourmohammadi ve Milad Marivani tarafından alınmasını engellemek ve bu komisyon karşılığı olan paranın kendilerinin alacağı olduğunu ispat edip ileride tahsil edebilmek amacıyla şiddet tehdidinde bulundu, darp etti ve söz konusu komisyonun Y.E.N’nin alacağı olduğunu gösteren senetleri her iki şahsa da ayrı ayrı imzalattı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.



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