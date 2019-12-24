İsrail: Türkiye ile Libya’nın anlaşmasına karşıyız

İsrail, Türkiye ile Libya arasında geçen ay imzalanan “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”na karşı olduğunu bildirdi.

İsrail adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Israel Katz, ancak bu durumun Ankara ile Tel Aviv arasında bir çatışmaya dönüşmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Ankara’nın Trablus ile yaptığı anlaşmaya karşı çıkan İsrail, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile birlikte hareket ediyor.

Yunanistan da Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşmanın Girit Adası’nı yok saydığını belirtiyor.

İsrail hükümeti şu ana kadar net açıklama yapmış değildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gelecek hafta Yunanistan’ı ziyaret edecek.

Ziyaretin en önemli gündem maddesi, İsrail’den Avrupa’ya gaz ihraç etmek için denizaltı boru hattı inşa planı olacak.

Diğer yandan Güney Kıbrıs yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Kıbrıs Cumhurbaşkanı’na anlaşmanın ‘yasa dışı’ sayılması ve kınanması gerektiğini söylediğini bildirmişti.

Lefkoşa’nın açıklamasının teyidi sorulan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, “İsrail’in resmi duruşu bu. Ancak bu, Türkiye ile karşı karşıya gelmek için savaş gemileri göndereceğimiz anlamı taşımıyor.” açıklamasında bulundu.

Ankara’nın Trablus ile imzaladığı ve TBMM’de kabul edilen askeri iş birliği mutabakatı, “Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilmesi, talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları, teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi, kabul eden tarafın davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi” konularını kapsıyor.