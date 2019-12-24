Ekonomi

Kasım ayı yem analiz sonuçları açıklandı

24 Aralık 2019

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, kasım ayı yem analiz sonuçlarını açıkladı. Buna göre 3 besi yeminde beyan edilen oranın üzerinde protein içerdiği, 8 süt yemi ve 1 besi yeminde ise yağ oranlarının beyan edilen limitin altında olduğu belirlendi.

Açıklamada, Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü tarafından yem fabrikalarının rutin olarak denetlendiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Kasım ayı içerisinde 4 yem fabrikasından ve Toprak Ürünleri Kurumu’ndan toplam 16 yem numunesi alındığı ve analizlerin yaptırıldığı belirtildi.

Buna göre 8 süt yemi, 4 besi yemi ve 4 yem hammaddesinde yapılan analiz sonuçlarında, 3 besi yeminde beyan edilen oranın üzerinde protein içerdiği, 8 süt yemi ve 1 besi yeminde ise yağ oranlarının beyan edilen limitin altında olduğu belirlendi.

Dairenin düzenli olarak yem fabrikalarından yem numunesi alımına devam edeceği ve analiz sonuçlarının Bakanlığın sitesinde yayınlanacağı kaydedildi.



Etiketler

İlgili Makaleler

“Haksız ticari uygulamalara yönelik düzenlemeler yapılmalı”

24 Aralık 2019

Kıbrıs Developments İstanbul’a açıldı

24 Aralık 2019
Dolar - FED

Dolar 5.93-5.95 bandında

24 Aralık 2019
hür-iş

HÜR-İŞ: Asgari ücret insan onuruna yakışır bir ücret olmalı

23 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı