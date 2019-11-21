Elizabeth, oğlu Prens Andrew’in kraliyet görevlerine son vererek maaşını kesti

Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip’in üçüncü çocuğu olan Prens Andrew, yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının ortaya çıkmasıyla İngiliz basınının gündeminde.

Haberlerde ‘pedofil milyarder’ olarak lanse edilen Epstein skandalı sonrası Kraliçe, York Dükü olan oğlu Prens Andrew’in kraliyet görevlerini sonlandırdı. Bu durum, Prens’in yıllık 249 bin sterlinlik maaşının da kesilmesi anlamına geliyor.

The Sun gazetesine konuşan Prens Andrew’in bir arkadaşı, “Kraliçe, Dük’ü Buckingham Sarayı’na çağırarak kararını açıkladı. Bu, her ikisi için de yıkıcı bir andı. Dük’ün itibarı yerle bir oldu. Bundan böyle kraliyet görevlerini tekrar üstlenemeyecek. Rezil oldu” açıklamasını yaptı.

Prens Andrew, İngiltere Hükümeti’nin resmi görevlerini finanse etmek için hükümetin her yıl Kraliçe’ye ödediği Egemen Hibe’den maaşını alıyordu. Kraliçe, bundan böyle Hükümet’ten aldığı fondan oğlu Andrew’e ödeme yapmayacak.

Prens Andrew, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ve hakkındaki reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları ile ilgili BBC’ye konuşmuş ve kendini savunmuştu.

Prens Andrew, röportajda, 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını öne süren ABD vatandaşı Virginia Giuffre’nin iddialarını yalanlamış ve olayın yaşandığı söylenen 10 Mart 2001 tarihinde kızı Beatrice ile İngiltere’nin Woking şehrinde pizza yemeye gittiğini söylemişti. Newsnight programından Emily Maitlis’in sorularını yanıtlayan Prens Andrew “Böyle bir şey olmadı. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok” demişti.

Öte yandan Prens Andrew’in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da bir dönem arkadaşlık yaptığı Epstein, reşit olmayan kadınlarla cinsel ilişkiye girmek ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Epstein, 10 Ağustos’ta New York’ta tutulduğu cezaevinde ölü bulundu, daha sonra Epstein’ın intihar ettiği açıklandı.