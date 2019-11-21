Defile göz kamaştırdı

DÜĞÜN PODYUMA TAŞINDI

“Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı-CNR Fashionist” birbirinden göz alıcı abiyelerle izleyenlerin tüm dikkatlerini podyuma çekti

İstanbul Fuarcılık AŞ tarafından, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen “Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı-CNR Fashionist” CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. CNR Fashionist kapsamında Od Rica markasının kreasyonları tanıtıldı.

Birbirinden şık abiyelerin göz kamaştırdığı defilede izleyiciler tek kelimeyle podyuma kilitlendi. Son model abiye tasarımların ışıltısından birbirinden zarif gelinlik modellerine uzanan defile büyük beğeni topladı. Defilede geleneksel kıyafetlerden yorumlanmış birbirinden ilgi çekici abiye modeller de dikkat çekti. Yeni sezonun tüyolarını moda severlere gösteren fuar adeta düğün mevsimini podyuma taşıdı.