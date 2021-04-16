Eliz Maloney Yorgancı: Hedef ITF turnuvaları

Ülkemizin yıldız tenisçisi Eliz Maloney Yorgancı, U.K. Pro Tenis Turnuvasında, şampiyon olmasının ardından Spor Gündem programına konuştu: Maddi destek şart

Ülkemizin yıldız tenisçisi Eliz Maloney Yorgancı, U.K. Pro Tenis Turnuvasında, şampiyon olmasının ardından Spor Gündem programına konuştu.

BRT 1 HD’de Spor Gündem programında Yeşim Tuncel ve Tonguç Kotak’ın sorularını Skype bağlantısı ile cevaplayan Eliz önemli mesajlar verdi.

Güzel bir hafta oldu

Eliz programda yaptığı açıklamada hafta sonu şampiyon olmasının güzel olduğunu belirterek, “güzel bir hafta geçirdim. Geçtiğimiz hafta kaybettiğim rakibimi yenerek şampiyon oldum. KKTC’den bana verilen destek mesajları mutlu ediyor ama artık maddi destek de lazım.”dedi.

Hedef ITF turnuvaları

Hedefinin Uluslar arası Tenis Federasyonu’nun turnuvaları olduğunu da belirten Eliz Maloney, “Pandemiden dolayı önünü göremediğini ancak Antalya ve Yunanistan’da turnuvalara katılmak amacındayım. Antalya’ya gitmek isterim ama seyahat kısıtlaması nedeniyle bunun şu anda zor görünüyor.”açıklamasını yaptı.