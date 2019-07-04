Eli sopalı kaçak cezaevinde

Lefkoşa’da zanlı Hamit Elver, eşi N.E’yi dövdüğü ve şiddet tehdidinde bulunduğu gerekçesi ile tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan zanlının KKTC’de kaçak ikamet ettiği ve işsiz olduğu tespit edildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da şiddet mağduru eşini evine geri dönmesi için darp eden zanlı Hamit Elver, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis memuru Kamuran Kale, zanlı Hamit Elver’in 18 ve 29 Haziran 2019 tarihlerinde Lefkoşa’da meydana gelen “şiddet kullanma tehdidi” ve “darp” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Kale, Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde, 18 Haziran’da, saat 20:30 sıralarında zanlı Hamit Elver ile eşi N.E arasında maddi konulardan dolayı çıkan sözlü tartışmaya müteakiben zanlının eşini dövdüğünü belirtti.

Polis memuru Kale, 29 Haziran’da, saat 10:00 sıralarında Lefkoşa’da Ortaköy bölgesinde bir evde zanlı Hamit Elver’in eşi N.E ile evine dönmesi hususunda tartıştıklarını tartışmaya müteakip zanlının N.E’ye “1 hafta sana müddet veriyorum, evine dönmezsen sana ne yapacağını biliyorsun” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Kale, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Kamuran Kale, zanlının aleyhinde yürütülen soruşturmada KKTC’ye en son 27 Aralık 2011 tarihinde 30 günlük vize ile giriş yaptığının daha sonra yasal süre dolmasına rağmen çıkış yapmayarak ikamet izinsiz duruma düştüğünü, 16 Mayıs 2012 yılında aftan yararlandığını fakat yasal süre olan 45 gün

içerisinde yine KKTC’den çıkış yapmayarak tekrar ikamet izinsiz konuma düştüğünü anlattı.

Kale, zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.