Dolar kuru güne 5,60 liranın altında başladı… Dövizler Perşembe gününde düşüş eğilimini sürdürdü, lira karşısında dolar yüzde 0.32, euro yüzde 0.17 ve sterlin yüzde 0.17 geriledi.

Atlanta Merkez Bankası (Fed), ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verileri sonrasında ABD ekonomisi için ikinci çeyrek için GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. ABD ekonomisi için ikinci çeyrek büyüme tahminini

Pazartesi günü yüzde 1.5 olarak yineleyen Atlanta Fed, bu beklentiyi yüzde 1.3’e indirdi.

Açılış öncesi işlemlerde:

– dolar en düşük 5.5997 lira ve en yüksek 5.6276 lirayı gördükten sonra, 5.60 – 5.61 lira aralığında,

– euro en düşük 6.3335 lira ve en yüksek 6.3616 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

– sterlin en düşük 7.0627 lira ve en yüksek 7.0939 lirayı gördükten sonra 7.06 – 7.07 lira aralığında işlem görüyor.