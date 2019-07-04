EkonomiManşet

Dolar kuru güne 5,60 liranın altında başladı

Sterlin kuru 7.10'un altında

4 Temmuz 2019
Dolar

Dolar kuru güne 5,60 liranın altında başladı… Dövizler Perşembe gününde düşüş eğilimini sürdürdü, lira karşısında dolar yüzde 0.32, euro yüzde 0.17 ve sterlin yüzde 0.17 geriledi.

Atlanta Merkez Bankası (Fed), ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verileri sonrasında ABD ekonomisi için ikinci çeyrek için GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. ABD ekonomisi için ikinci çeyrek büyüme tahminini

Pazartesi günü yüzde 1.5 olarak yineleyen Atlanta Fed, bu beklentiyi yüzde 1.3’e indirdi.

Açılış öncesi işlemlerde:
– dolar en düşük 5.5997 lira ve en yüksek 5.6276 lirayı gördükten sonra, 5.60 – 5.61 lira aralığında,
– euro en düşük 6.3335 lira ve en yüksek 6.3616 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,
– sterlin en düşük 7.0627 lira ve en yüksek 7.0939 lirayı gördükten sonra 7.06 – 7.07 lira aralığında işlem görüyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Kesintili HP maaşlara nasıl yansıyacak?

4 Temmuz 2019
CAFER GÜRCAFER

“Savaşın eşiğindeyiz”

4 Temmuz 2019

İlk 6 ayda 16 CAN

4 Temmuz 2019

Ayrenk cezaevinde, Yıldırım teminatla serbest

4 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı