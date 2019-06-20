Elcil: Sn. Özersay AKP’ye hizmet edecekse bunun yeri Türkiye’dir”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yazılı açıklamasında “Sn. Özersay AKP’ye hizmet edecekse, bunun yeri Türkiye’dir.”ifadelerini kullandı. KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in yazılı açıklamasının tam metni şöyle:

2016 yılında yapılan “sözde demokrasi mitingine” katılarak ve de 22 Ocak 2018 yılında Afrika Gazetesi’ne yapılan linç eylemi sonrası yaptığı açıklamalarla bir AKP projesi olduğunun sinyallerini veren Halkın Partisi Başkanı Sn. Kudret Özersay, dörtlü koalisyon hükümetini bozarak ve AKP’den aldığı talimatlarla Kıbrıs konusunda hareket ederek, AKP’li olduğunu ispatlamıştır.

Halkın Partisi, AKP’nin kuzey Kıbrıs’taki işbirlikçi siyasi uzantılarından biri olup, Sn. Özersay da AKP’nin memurudur. Bu gerçekten hareketle Sn. Özersay, Kıbrıs konusunda kabul edilemez önerilerle görüşme masasını berhava eden AKP’li TC yetkililerinin çözümsüzlükle ilgili ortaya koydukları oyunların parçası durumundadır. AKP’li Kudret Özersay’ın Kıbrıs sorunu ve Maraş konusunda ortaya koyduğu, toplumu aldatmaya yönelik öneriler, samimiyetten uzaktır. Bu konuda:

1. Sn. Kudret Özersay’ın son çıkışları, Türkiye yetkilileri ve Rum Liderliğinin, Sn. Akıncı’yı bypass ettiklerini ve bizim de daha önce açıkladığımız gibi kapalı kapılar ardında yıllardan beri gizli gizli görüştüklerini doğrulamaktadır.

2. Maronitlerin köylerine dönüşleri ile ilgili projenin Sn. Özersay ve kolordu komutanı tarafından engellendiği, dörtlü hükümet döneminde bizim yaptığımız temaslardaki saptamamızdır. Bunu bile engelleyenlerin Maraş konusundaki açıklamaları tamamen toplumla alay etmektir.

3. Maraş’la ilgili envanter çıkarma kararı, Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın 2014 yılında adamızı ziyareti öncesi alınmış ve bizzat Sn. Kudret Özersay ve TC Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından engellenmiştir. Aynı kararı UBP-HP hükümetinin tekrarlaması Maraş’ı açma anlamı taşımamaktadır.

4. Maraş konusunda Sn. Kudret Özersay tam bir AKP’li gibi hareket etmektedir. Din istismarına dayalı oy avcılığı yapan AKP zihniyeti, burada da kendini göstermektedir. Bir yandan dinden, kitaptan, doğruluktan, kumarhanelerin kapatılmasından bahsederken, diğer yandan geçmişte Vakıf malı olduğu iddiası ile Maraş’ın yasal sahiplerine iadesine karşı çıkan Sn. Kudret Özersay, Maraş’ın Las Vegas gibi kumar ve fuhuş meskeni yapılmasını önererek, ne kadar AKP’li olduğunu ispat etmiştir.

Maraş’ın derhal 1974’teki sahiplerine iade edilerek açılması gereklidir. Bunun için Sn. Mustafa Akıncı’nın duruş ortaya koyması ve bu olayın TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AKP’li Kudret Özersay tarafından siyasi istismar konusu yapılmasına fırsat vermemesi gerekmektedir.

Bilinmelidir ki, Kıbrıs’ta doğmakla Kıbrıslı olunmaz. Kıbrıs’ta doğup, AKP’ye ve Türkiye’nin çıkarlarına hizmet etmek, Kıbrıs Türk toplumunu hiçe saymaktır.

Sn. Özersay AKP’ye hizmet edecekse, bunun yeri Türkiye’dir.

Saygılarımızla,

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri