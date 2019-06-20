“Özersay’ın güçlenmesi federasyon çerçevesinde yeni sorunlar getirir”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Maronitlerin Rum Meclisindeki temsilcisi Yannakis Musas’ın davetiyle düzenlenen akşam yemeğine katılması, Rum tarafında “gizli görüşme” olarak değerlendirildi.

Gelen tepkiler üzerine, ev sahibi Musas, yemekte çekilen bir fotoğrafı da basına vererek konuşulanlarla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı; ancak Musas’ın izahatı AKEL’i tatmin etmedi. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Anastasiadis’in “neden Özersay’la bir araya geldiği, neden Akıncı ile değil?” sorusuna cevap vermesini istedi.

Rum gazeteleri, Musas’ın yaptığı açıklamaya ve siyasi partilerden gelen tepkilere Özersay ve Anastasiadis’in eşleri ile birlikte katıldığı akşam yemeğinde çekilen fotoğraf eşliğinde birinci sayfalarından yer verdiler.

Alithia haberi “Gizli Yemekle İlgili Sahne Netleşiyor” başlığıyla birinci sayfasından, “Basit, Sosyal Bir Aile Buluşması… ‘Ev Sahibi Y. Musas Özersay-Anastasiadis Yemeğine Açıklık Kazandırıyor” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdı.

Gazetenin “Başkan Anastasiadis ve Kudret Özersay ile eşlerini 4 Haziran’da kendi evinde yemeğe çağıran ve yemek boyunca konuklarının yanında olan adam” olarak tarif ettiği Musas, dünkü açıklamasında, “tamamen sosyal, özel bir aile yemeğiydi niteliğindeydi. Kıbrıs sorununun ve o anda gündemde olan; Avrupa seçimlerinin sonuçları, sözde hükümet oluşumu eski başkan Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunun kritikliği ve seri katil gibi konuların genel ve yüzeysel bir görüşülmesi dışında ne gizli müzakere ne gizli görüşme vardı” ifadelerini kullandı.

“KONJONKTÜREL VE BİRBİRİNDEN TAMAMEN BAĞIMSIZ”

Musas, KKTC’de Salı günü yapılan Maronitler ve Maraş ile ilgili açıklamaların, akşam yemeği ile en küçük bir ilgisi olmadığını belirterek, bu açıklamaların, akşam yemeğinin ortaya çıkmasıyla aynı güne denk gelmesinin “konjonktür meselesi ve birbirinden tamamen bağımsız” olduğunu söyledi, “bir ara Maronit köyleriyle ilgili konuyu ben açtım ama bu görüşme yüzeyseldi, derine inmedik. Gece boyunca doğal gaz konularına da herhangi bir atıf yapılmadı” diye ekledi.

Musas’a Anastasiadis ile yemeğe neden Akıncı’yı değil de Özersay’ı çağırdığı sorulduğunda ise, “bu tür inisiyatifleri ilk kez almıyorum. Ülkede olguların gidişatını etkileyen tanıdık ve dostlarım olduğunda bu tür inisiyatifler almak benim karakterimdir, doğamda var” cevabını verdi. Faydalı olabileceği yerde bunu yapmayı görev addettiğini söyleyen Musas, “Özersay ve Başkan örneğinde de bunu yaptım” dedi.

Musas Anastasiadis’in Rum tarafında, Özersay ile iki devlet konusunu görüşmekle suçlandığı hatırlatıldığında, “yemekte kesinlikle böyle bir konu konuşulmadı. Asla” dedi, şöyle devam etti:

“Aksine, bu ve daha aşırı tezleri olanlar ile konuşulması gerektiği görüşündeyim. Konuşmaz ve diyalog kurmazsan onları nasıl vazgeçireceksin veya tezlerini nasıl değiştirecek ve bizim doğru çerçeve addettiğiz şeyi görüşmeye gelmesi gerektiğine ikna edeceksin? Ama ne iki devlet, ne üniter devlet ne başka bir şey asla konuşulmadı.”

Yemekte gayrı resmi olsa bile müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğinin söylenip söylenmediği sorusuna olumlu cevap veren Musas, “Tam olarak ne söylendiğini hatırlamıyorum ama Başkan Anastasiadis, müzakerelerin yeniden başlaması, diyalog olması gerektiğini vurguladı” dedi.

“AKINCI’YI GÖZARDI EDİYOR, ÖZERSAY İLE FLÖRT EDİYOR”

Musas’ın, Özersay-Anastasiadis yemeğinin tamamen sosyal nitelikte olduğunu açıklamasına rağmen AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Anastaiadis’i “sosyal nitelikli bir görüşmede bile bir araya gelmediği Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’yı göz ardı ederek Ankara’nın seçilmişi Kudret Özersay ile flört ederek, (Ankara’nın), Ada’da kesin taksim çabalarını kolaylaştırıyor” sözleriyle eleştirdi.

Andros Kiprianu, şöyle konuştu:

“Türk saldırganlığının tırmandığı ve Sayın Anastaiadis’in hareketsiz, aşılmaz, Erdoğan ve Türkiye ile her konuda zıtlaşmaya hazır göründüğü bir dönemde bu görüşmenin gizlenmesi için neden çaba harcandı?

Sayın Anastasiadis’in iki devlet çözümü ile flört ettiğine dair son dönemde işitilenlerle birleştirildiğinde birçok soru işareti doğuyor ve Kıbrıs sorununun nihayetinde nereye sürüklendiğine dair yoğun endişeler artmazlık edemez. Bizim endişelerimiz artıyor, çünkü iki devlet çözümüyle flörtten sonra şimdi de Kıbrıs Türk toplumunda bu çözümü savunan siyasi kişilerle flörtleşmeler ortaya çıktı.”

“BAŞKAN KIBRIS SORUNUNA İVME KATMAK İSTİYORSA TÜRKİYE’DEN GÖRDÜĞÜ BASKILARA RAĞMEN FEDERASYONDA ISRAR EDEN AKINCI İLE GÖRÜŞMELİYDİ”

Kiprianu şunları da ekledi: “Başkan Kıbrıs sorununa çözüm çabalarına ivme katmak istiyorsa, Türkiye’den gördüğü baskılara rağmen Kıbrıs’ın iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelindeki uzlaşılmış çözümle yeniden birleştirilmesi gereğinde ısrar eden Sayın Akıncı ile görüşmesi gerekirdi. Kıbrıs halkına cevap versin, ‘istediğimle görüşme hakkım var’ sözlerinin ardına gizlenmesin. Kıbrıs Cumhuriyeti başkanıdır ve ne yapmaya çalıştığı konusunda Kıbrıs halkına izahat vermek zorundadır.”

DİSİ ise, gerek Anastasiadis’in gerek akşam yemeğinin ev sahibinin (Musas), yemeğin, eşlerin de katıldığı sosyal bir yemek olduğu ve gizli müzakere veya görüşme olmadığını açıkça ortaya koyduğunu belirttiği bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Demokratik Seferberlik (DİSİ) olarak bu tür sosyal görüşmelere karşı olmamakla kalmıyor, bu tür yemeklerin getirdiği olumlu işarete de vurgu yapıyoruz” denildi.

HRİSTODULİDİS “ÖZERSAY’IN KIBRIS TÜRK LİDERLİĞİNE SEÇİLMESİ BİR OLASILIK OLDUĞUNDAN MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI GEREĞİNE BİR BAŞKA SEBEPTİR”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, dünkü açıklamasında, “bir yemek, bazılarının göstermeye çalıştığı gibi ne ikili görüşmedir, ne de müzakere” dedi, şöyle devam etti:

“Sayın Özersay neden bu bilgilerin sızmasına müsaade ediyor? Sayın Özersay kısa süre önce Rus büyükelçi ile de akşam yemeği yedi ve özel sosyal medya hesabından, sanki görüşmeymiş gibi paylaştı. Bu, tezlerini benimsedikleri anlamına mı geliyor? Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın tercihlerine pozisyon almıyoruz. Sayın Özersay’ın Kıbrıs Türk toplumunun liderliğine muhtemel seçilmesi, Kıbrıs sorununun çözüm perspektifleri açısından çok olumsuz gelişme olacak. Bu bir olasılık olduğundan, yasadışı Türk faaliyetlerinin derhal durdurulması ve olumlu sonuç almak üzere müzakerelerin başlaması gereğine bir başka sebeptir.”

Haravgi haberi, “Gizli Görüşmelerde Neyin Pazarlığı” “Başkan Neyle Flört Ediyor?… AKEL Genel Sekreteri İki Devlet Çözümüyle İlgili Soru İşaretleri Ortaya Koyuyor” başlık ve spotlarıyla yer verdi.

Politis haberine “Özersay-Anastasiadis Konuştuklarını Gizli Tutuyor… ‘Anastasiadis’le Yemekte Ne Olduğunu Söylemem Etik Açıdan Doğru Olmaz’… Çavuşoğlu, Doğal Gazın Paylaşılması Kıbrıs Sorununa Çözümü De Getirir Diyor” başlığını attı.

“Ne kadar girişim olursa olsun, taraflar Kıbrıs MEB’ine dair ne kadar hareket yapmaya çalışırsa çalışsın tartışma her zaman Kıbrıs sorununun çözümü çabaları ve böyle bir gelişmenin sahneyi büyük ölçüde değiştirebileceği sonucuna varıyor” vurgusunu yapan gazete, son 24 saat içerisinde Özersay ile Anastasiadis arasındaki akşam yemeği haberinin, sosyal nitelikli olduğu söylense bile, Kıbrıs meselesini yeniden perde önüne getirdiğine dikkat çekti.

“ÖZERSAY’IN GÜÇLENMESİ FEDERASYON ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜM ÇABALARINA İLAVE ZORLUKLARA GEBEDİR”

Haberde TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Doğu Akdeniz’deki doğal gazın paylaşılmasıyla Kıbrıs sorununun çözümünün de mümkün olduğu, herhangi başka bir sorun olmadığı” açıklaması aktarıldı ve devamla şu ifadelere yer verildi:

“Ancak Özersay’ın Kıbrıs Türk toplumu içerisinde güçlenmesi, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in söylediği gibi, iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde çözüm çabalarına ilave zorluklara gebedir. Tatar ve Özersay’ın federal çözümün artık mümkün olmadığını düşündükleri ve AB içerisinde iki devlet çözümü gibi görüşülmesi gereken yeni fikirlerden söz ettikleri biliniyor. Kıbrıs Türk ‘Dışişleri Bakanı’ dün, ‘Federasyonda ısrar etmemeliyiz’ vurgusunu yaptı ve Anastaiadis ile akşam yemeğinde ne konuşulduğuna dair yeniden ‘bu tür diyaloglar gayrı resmi görüşmelerden daha yapıcıdır. İçeriklerini desteklemeniz önemlidir. İnsani bir görüntü yaratırsınız’ cevabını verdi.”

“ANASTASİADİS YEDİ HRİSTODULİDİS KOŞTURUYOR”

Fileleftheros da haberi Musas’ın dün basına verdiği yemek fotoğrafı eşliğinde “Balıklı Şaraplı Akşam Yemeği” ve “Menüde Her Şey Yoktu… Ev Sahibi Yannakis Musas Özersay-Anastaiadis Akşam Yemeği Hakkında İzahat Verdi… Maraş’la ve Enerjiyle İlgili Konuşma Olmadı… Taksim veya Başka Formda Çözüme Atıf Yapılmadı” başlıklarıyla yayınladı.

Gazete “Anastaiadis Yedi, Hristodulidis Koşturuyor” başlıklı haberinde ise, Rum Yönetiminin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle AB’den Türkiye aleyhine “kritik bir karar çıkmasını” beklediği bir zamanda Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in “televizyon televizyon gezerek Özersay-Anastaiadis ‘gizli yemeğine’ dair izahat vermek zorunda kaldığına dikkat çekti.

Habere göre yemeğin, sosyal bir yemek olduğu ve hiçbir şekilde ikili görüşme olmadığını, müzakere de yapılmadığını tekrar tekrar vurgulayan Hristodulidis, ısrarla sorulan yemekten haberi olup olmadığı sorusuna karşılık, Anastasiadis’in özel programından haberdar olmadığını, sosyal görüşmelerinin de basına açıklanamayacağını söyledi.

Gazete Hristodulidis’in, Özersay’ın sosyal görüşmeleri neden sızdırdığının ve yayınladığının düşünülmesini istediğini de ekledi.