Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı, Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın “80. Gurur Yılı Gala Gecesi”ne katıldı

20 Haziran 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın dün akşam Acapulco Otel’de yer alan “80. Gurur Yılı Gala Gecesi”ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı gala gecesindeki konuşmasında, 80. yılda banka yöneticisi, personeli ve konuklarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bankanın bugünlere gelmesinde emek verenleri kutladı.

Üniversite yıllarından önce kısa süre Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda kendisinin de çalıştığını, merhum babasının da bir dönem bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hayatta olmayan tüm yönetici ve çalışanlara rahmet diliyorum, şu anda hayatta onlara da verdikleri hizmet dolayısıyla tebriklerimi ve takdirlerimi sunuyorum” dedi.

Mustafa Berberoğolu, Ayhel Berberoğlu, Şenay Teyfik ve şu an hayatta olmayan Ali İslamoğlu ile birlikte çalıştıklarını belirten Akıncı, bankanın 1939’da kurulduğunda bir kişi ile çalıştığını, kendisinin olduğu dönemde de dört kişinin çalıştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Berberoğlu’nun adını, eşiyle birlikte mutlaka takdirle anmak lazım, bu bankaya ömürlerini verdiler” ifadelerini kullandı.

Bankanın ileriye gitmesinde pek çok insanın emeği, alın teri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bankanın eski Yönetim Kurulu Başkanlarından merhum Gözel Halim’i de rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Limasol Türk Kooperatif Bankası’na sosyal sorumluluk projeleri ve gençlere verdiği katkılarla nice yıllar diledi.

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