Elcil: Çocuklarınızı okula göndermeyin

Şener Elcil, özel eğitim okullarında çocuğu olan velileri risk ortadan kalkıncaya kadar çocuklarını okula getirmemeye davet etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, özel eğitim okullarında çocuğu olan velileri risk ortadan kalkıncaya kadar çocuklarını okula getirmemeye davet etti ve tüm özel eğitim okullarında öğretmenlerin yarından itibaren uyarı grevinde olacaklarını duyurdu.

Elcil yazılı açıklamasında grevin sabah 08:30-11:00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimi için yakın temas kurmanın ve birebir ilginin esas olduğunu kaydeden Elcil, okulların açık kaldığı bir hafta içerisinde maske takma, hijyen kuralları, sosyal mesafe ve taşımacılıkla ilgili risklerin gözlemlendiğini belirtti.

Bu risklerin 32 madde de özetlenerek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne iletildiğini ifade eden Elcil, özel eğitim kurumlarının eğitim faaliyetlerinin yerel vakaların arttığı bu dönem içerisinde yeniden gözden geçirilmesini talep ettikleri rapor ile ilgili olumlu/olumsuz bir yanıtın kendilerine bildirilmediğini kaydetti.

“EĞİTİM BİLİM DANIŞMA KURULU”

Eğitim ile ilgili kararların “Eğitim Bilim Danışma Kurulu” oluşturularak Üst Komite ile birlikte karar üretmesinin yasa gereği olduğunu ifade eden Elcil, “Eğitim Bilim Danışma Kurulu oluşturulmayarak, rastgele kararlar üretilmesinin faturasının öğrencilere olumsuz yansımasının sorumluluğunu kim alacak? Sağlık Bakanı mı? Eğitim Bakanı mı? Üst kurul mu?” dedi.