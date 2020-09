KTSK’den EL-SEN’e destek

Cem Kapısız, Elektrik Kurumu’nun tahsil edemediği her kuruşun halkın cebinden çıktığını, EL-SEN’in haklı mücadelesinde her an yanlarında olacaklarını belirtti

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Elektrik Kurumu’nun tahsil edemediği her kuruşun halkın cebinden çıktığını, EL-SEN’in haklı mücadelesinde her an yanlarında olacaklarını belirtti ve hükümetin ilgili tahsilatlar konusunda bir girişim yapmaması halinde EL-SEN ile birlikte grev dahil tüm yasal haklarını kullanmaktan çekinmeyeceğini duyurdu.

Kapısız yazılı açıklamasında, Elektrik Kurumu’nun yaklaşık 800 milyon alacağı bulunmasına rağmen, halka hizmet edebilmek için sürekli borçlanmasına yönetenlerin göz yummasının kabul edilebilir olmadığını savundu.

Kapısız, “Nasıl ki halkımız kullandığı enerjiyi kuruşu kuruşuna ödüyor ve ödemediğinde elektriği kesiliyorsa, belli başlı kurumlar ve işletmeler de borcunu ödemesi ve ödemediğinde tıpkı halka yapıldığı gibi elektriklerinin kesilmesi gerekir” dedi.

Yasalar ve usullerin herkese adil ve eşit çalıştırılması gerektiğini ifade eden Kapısız, UBP-HP hükümetinin belli başlı kurumların ve para babalarının ödemedikleri elektrik borçlarına göz yumarak halkına ihanet ettiğini ileri sürdü.