KıbrısManşet

El-Sen: Sözleşme uzatmak için AKSA ile görüşüyorlar

21 Ağustos 2020
Kubilay Özkıraç

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, bu ülkenin başına gelen en büyük belanın AKSA olduğunu ve hükümetin 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için 2022 yılında başlayacak olan görüşmeler öncesinde kirli oyunların içerisine girildiğini belirtti.

Kubilay Özkıraç “Dün akşam Başbakan Ersin Tatar’ın, AKSA yöneticileri ile birlikte aynı masada bulunması ve o masada KIB-TEK’te görev almış eski bir yönetim kurulu üyesinin de bulunması hayata geçirilmek istenen kirli oyunun bir göstergesidir.” dedi.

Açıklama şöyle:

Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Hükümeti ülkeyi kaosa sürüklemeye devam ediyor. Yönetebilme yetisini kaybeden mevcut hükümetin tek derdi sermayenin yanında durmak, emekçinin ve bu toplumun ise kanını emmektir.

Attıkları imzanın arkasında dahi duracak karaktere sahip olmayan bu hükümet, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yatırım yapılmasına yönelik protokolün altına koyduğu imzanın gereklerini yerine getirmesi gerekirken, bu ülkenin başına gelen en büyük bela olan AKSA’nın 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için 2022 yılında başlayacak olan görüşmeler öncesinde kirli oyunların içerisine girmiştir.

Dün akşam Başbakan Ersin Tatar’ın, AKSA yöneticileri ile birlikte aynı masada bulunması ve o masada KIB-TEK’te görev almış eski bir yönetim kurulu üyesinin de bulunması hayata geçirilmek istenen kirli oyunun bir göstergesidir. Yenen bu yemeğin hem cumhurbaşkanlığı seçimleriyle hem de AKSA’nın sözleşmesinin uzatılmasıyla alakalı olduğu açıktır. Havada seçim rüşveti kokuları dolaşmaktadır. Bu toplumun kanını emen bu şirkete yeni bir alım garantili sözleşme imkanı vermek için kurulan bir pazarlık masasıdır.

EL-SEN olarak bu kirli oyunu bozacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki süreçte birilerinin siyasi yaşamı biterken, AKSA’nın da bu ülkeden nasıl gideceğine hep birlikte şahit olacağız. Bu toplumu sırf seçim kazanmak için bir yerlere muhtaç etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Yarattıkları bu kokuşmuş düzeni başlarına yıkacağız. Kıbrıslı Türklerin kendi kendine yetebilmesi için yatırım yapmak yerine kendi siyasi geleceği için pazarlık masalarında seçim yatırımı yapmayı tercih eden Başbakan Ersin Tatar’a gereken cevabı en sert şekilde vereceğiz. Oturduğu koltuğu kendisine dar edeceğiz. Bu saatten sonra tüm yaşananların sorumlusu da kendisi olacaktır.

Kubilay ÖZKIRAÇ

El-Sen Genel Başkanı


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Aranan zanlı yakalandı

Aranan zanlı yakalandı

20 Ağustos 2020
Photo of İlçe Emniyet Kurullarının koordinesinde 6 ilçede denetimler yapıldı

İlçe Emniyet Kurullarının koordinesinde 6 ilçede denetimler yapıldı

20 Ağustos 2020
Photo of Akıncı: Okulların eğitime başlaması kararı çok iyi düşünülerek alınmalı

Akıncı: Okulların eğitime başlaması kararı çok iyi düşünülerek alınmalı

20 Ağustos 2020
Photo of Evren, Bafra bölgesindeki otel yetkilileri ile görüştü

Evren, Bafra bölgesindeki otel yetkilileri ile görüştü

20 Ağustos 2020
Photo of Başbakan Tatar Tatlısu’yu ziyaret etti

Başbakan Tatar Tatlısu’yu ziyaret etti

20 Ağustos 2020
Photo of Uzman Çavuş pozitif çıktı

Uzman Çavuş pozitif çıktı

20 Ağustos 2020
Photo of Arıklı: Akıncı’nın yandaşları Türkiye’yi sahaya çekmek istiyor

Arıklı: Akıncı’nın yandaşları Türkiye’yi sahaya çekmek istiyor

20 Ağustos 2020
Photo of KKTC merkezli canlı destek hatlı bahis şebekesine operasyon

KKTC merkezli canlı destek hatlı bahis şebekesine operasyon

20 Ağustos 2020
Photo of Denktaş: Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerden farklı

Denktaş: Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerden farklı

20 Ağustos 2020
Photo of LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi hizmet vermeye başladı

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi hizmet vermeye başladı

20 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı