El-Sen: Sözleşme uzatmak için AKSA ile görüşüyorlar

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, bu ülkenin başına gelen en büyük belanın AKSA olduğunu ve hükümetin 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için 2022 yılında başlayacak olan görüşmeler öncesinde kirli oyunların içerisine girildiğini belirtti.

Kubilay Özkıraç “Dün akşam Başbakan Ersin Tatar’ın, AKSA yöneticileri ile birlikte aynı masada bulunması ve o masada KIB-TEK’te görev almış eski bir yönetim kurulu üyesinin de bulunması hayata geçirilmek istenen kirli oyunun bir göstergesidir.” dedi.

Açıklama şöyle:

Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Hükümeti ülkeyi kaosa sürüklemeye devam ediyor. Yönetebilme yetisini kaybeden mevcut hükümetin tek derdi sermayenin yanında durmak, emekçinin ve bu toplumun ise kanını emmektir.

Attıkları imzanın arkasında dahi duracak karaktere sahip olmayan bu hükümet, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yatırım yapılmasına yönelik protokolün altına koyduğu imzanın gereklerini yerine getirmesi gerekirken, bu ülkenin başına gelen en büyük bela olan AKSA’nın 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için 2022 yılında başlayacak olan görüşmeler öncesinde kirli oyunların içerisine girmiştir.

Dün akşam Başbakan Ersin Tatar’ın, AKSA yöneticileri ile birlikte aynı masada bulunması ve o masada KIB-TEK’te görev almış eski bir yönetim kurulu üyesinin de bulunması hayata geçirilmek istenen kirli oyunun bir göstergesidir. Yenen bu yemeğin hem cumhurbaşkanlığı seçimleriyle hem de AKSA’nın sözleşmesinin uzatılmasıyla alakalı olduğu açıktır. Havada seçim rüşveti kokuları dolaşmaktadır. Bu toplumun kanını emen bu şirkete yeni bir alım garantili sözleşme imkanı vermek için kurulan bir pazarlık masasıdır.

EL-SEN olarak bu kirli oyunu bozacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki süreçte birilerinin siyasi yaşamı biterken, AKSA’nın da bu ülkeden nasıl gideceğine hep birlikte şahit olacağız. Bu toplumu sırf seçim kazanmak için bir yerlere muhtaç etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Yarattıkları bu kokuşmuş düzeni başlarına yıkacağız. Kıbrıslı Türklerin kendi kendine yetebilmesi için yatırım yapmak yerine kendi siyasi geleceği için pazarlık masalarında seçim yatırımı yapmayı tercih eden Başbakan Ersin Tatar’a gereken cevabı en sert şekilde vereceğiz. Oturduğu koltuğu kendisine dar edeceğiz. Bu saatten sonra tüm yaşananların sorumlusu da kendisi olacaktır.

Kubilay ÖZKIRAÇ

El-Sen Genel Başkanı