DünyaEkonomi

İngiltere’de kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini aştı

21 Ağustos 2020
İngiltere'de kamu borcu

İngiltere’de toplam kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlin seviyesini aştı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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