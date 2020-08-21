İngiltere’de kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini aştı

\u0130ngiltere'de toplam kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlin seviyesini a\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere'de kamu borcunun ilk kez 2 trilyon sterlin (2.6 trilyon dolar) seviyesini a\u015fmas\u0131, pandemiden etkilenen \u00fclke ekonomisine y\u00f6nelik e\u015fi benzeri g\u00f6r\u00fclmemi\u015f b\u00fcy\u00fckl\u00fckteki deste\u011fin nas\u0131l fonlanaca\u011f\u0131na ili\u015fkin tart\u0131\u015fmay\u0131 tetikledi.\r\n\r\nToplam kamu borcu GSY\u0130H'sinin y\u00fczde 100'\u00fcn\u00fc a\u015fan \u0130ngiltere ekonomisi 1960'lardan bu yana en y\u00fcksek bor\u00e7 y\u00fck\u00fcyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya.\r\n\r\nUlusal \u0130statistik B\u00fcrosu (ONS) taraf\u0131ndan cuma g\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klanan rakamlar mart ay\u0131nda uygulamaya konulan karantinan\u0131n ekonomiyi rekor seviyede bir resesyona s\u00fcr\u00fcklemesinin ard\u0131ndan vergi gelirlerindeki kay\u0131plar\u0131 yans\u0131t\u0131yor.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de b\u00fct\u00e7e dengesi Temmuz ay\u0131nda 26.7 milyar sterlin a\u00e7\u0131k verdi. Bor\u00e7lanma mali y\u0131l\u0131n ilk d\u00f6rt ay\u0131nda 150.5 milyar sterlin d\u00fczeyinde ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n