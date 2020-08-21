İngiltere’de kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini aştı

İngiltere’de kamu borcunun ilk kez 2 trilyon sterlin (2.6 trilyon dolar) seviyesini aşması, pandemiden etkilenen ülke ekonomisine yönelik eşi benzeri görülmemiş büyüklükteki desteğin nasıl fonlanacağına ilişkin tartışmayı tetikledi.

Toplam kamu borcu GSYİH’sinin yüzde 100’ünü aşan İngiltere ekonomisi 1960’lardan bu yana en yüksek borç yüküyle karşı karşıya.

Ulusal İstatistik Bürosu (ONS) tarafından cuma günü açıklanan rakamlar mart ayında uygulamaya konulan karantinanın ekonomiyi rekor seviyede bir resesyona sürüklemesinin ardından vergi gelirlerindeki kayıpları yansıtıyor.

İngiltere’de bütçe dengesi Temmuz ayında 26.7 milyar sterlin açık verdi. Borçlanma mali yılın ilk dört ayında 150.5 milyar sterlin düzeyinde gerçekleşti.