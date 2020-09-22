EL-SEN: İçişleri Bkanlığı’nın borcu 1 milyon 374 bin 873 TL 60 kuruş

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, İçişleri Bakanlığının bugün Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı yalanlayan açıklamasını cevapladı.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, toplam borcunun İçişleri Bakanlığının toplam 1 milyon 374 bin 873 TL 60 kuruş olduğunu belgeleriyle paylaştı.

Açıklama şöyle:

Öncelikle EL-SEN’in yaptığı her açıklamanın belgesi kurumda mevcuttur, İçişleri Bakanlığında biraz ciddiyet olsa bu belgelere kolayca erişebilir ve kendi borcunun KIB-TEK’e ne kadar olduğunu öğrenebilirdi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve ekibi bunu yapmak yerine ne yazık ki sendikamızı siyaset yapmakla suçlamayı tercih etmiştir. Kendi borcunu dahi bilmeyen ve halkı yanlış bilgilerle aldatan bir bakanlığın bizleri suçlaması trajikomik bir durumdur. EL-SEN kesme eylemine başladığı günden itibaren her renkten kesimin borcunu ifşa etmiş ve kimseye ayrıcalık yapmadan elektriğini kesmiştir, kesmeye de devam edecektir. Elbette kendi bakanlığının borcunu öğrenmekten aciz olan bir bakandan bunları görmesini beklemiyoruz ancak en azından çevresindeki kişiler bu konuda kendisini uyarabilirdi. Biz yine de Bakan Baybars ve ekibine kamuoyu önünde yardımcı olmak adına İçişleri Bakanlığının KIB-TEK’e olan borcunu kalem kalem açıklıyoruz.