EL-SEN 00.00’dan sonra süresiz grev başlatıyor

EL-SEN bu gece yarısından itibaren halkı olabildiğince mağdur etmeyecek bir eylem modeli ile süresiz grev başlatacaklarını açıkladı.

El-Sen, KIB-TEK’te bu gece yarısından sonra süresiz greve gideceğini açıkladı.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, yaptığı basın açıklamasında Kıb-Tek’in tüm birimlerinin hastane başta olmak üzere acil hizmetler dışında hizmet vermeyeceğini söyledi.

Kubilay Özkıraç, halkın sürekli mağdur olduğunu dile getirerek, halkı olabildiğince mağdur etmeyecek bir eylem modeli ile süresiz greve gideceklerini ifade etti.