Yapay Zeka eğitim sektöründe neler yapmış?

Gelişmiş ülkeler geleneksel eğitimi çoktan terk etmişler, şimdilerde robotik sistemlerin eğitime nasıl uyarlanacağı konusunda araştırmalar yapmaya devam etmekteler. Geleceğin dünyası yapay zeka ile ifade edilmektedir. Yapay zeka robotlara yüklenerek robotlar insanların yaptığı pek çok işi yapmaya başladılar.

Yapay zeka eğitim sektörüne de çoktan girdi. Maja Dukadinovska ‘Yapay Zekanın Eğitim Sektörünü Değiştirmesinin 7 Yolu’ adlı makalesinde bu konuyu tartışmış*. Yedi yol; (1) Görev Otomasyonu, (2) Akıllı İçerik, (3) Bireyselleştirilmiş Öğrenme, (4) Sanal Öğrenme Ortamı, (5) //24 Yardım, (6) Yüz Tanıma ve (7) Güvenilir Çevrimiçi Sınav’dır.

Market Research Engine kuruluşuna göre yapay zekanın eğitim sektöründeki toplam küresel payı 2025 yılına kadar 5.80 milyar ABD dolarına ulaşacak*. Görev otomasyonundan bireyselleştirilmiş öğrenmeye kadar yapay zeka öğretme ve öğrenmede büyük bir devrim yaratıyor. Makalede 7 yol özetle şu şekilde aktarılıyor*:

(1) Görev Otomasyonu: Sınıf ortamını yönetmenin yanı sıra, öğretmenler geleneksel olarak çok sayıda idari ve organizasyonel görevi de yönetmek zorundadır. Örneğin ödev değerlendirme, sınav (test) notlandırma ve yazılı projeleri okuma, değişik evrakları doldurmak, öğretim materyali hazırlama, dersler için kaynakları hazırlama, periyodik ilerleme raporları hazırlama vs. Dukadinovska bir anketin sonuçlarına göre öğretmenlerin zamanlarını nasıl harcadıkları ile ilgili sonuçları şöyle aktarır: Öğretim (% 43), plan hazırlama (% 13), sınavları notlandırma (% 11), idari işler (% 7). Rakamlar eğitimcilerin zamanlarının çoğunu öğretme dışı sıkıcı görevlere harcadıklarını göstermektedir. Yapay zekanın oldukça kullanışlı olabileceği kısım burasıdır. Öğretmenlerim omuzlarında büyük bir yük olan idari işleri yönetme ve sınavları puanlama gücüne sahiptir. Örneğin, ProProfs Quiz Maker, kişiselleştirilmiş sınavlar oluşturma ve otomatik notlandırma yapan çevrimiçi bir sınav yazılımıdır. Bu öğretmenlerin daha üretken olmaları ve aynı zamanda bire bir oturumlar için daha fazla zaman bulmalarını sağlar.

(2) Akıllı İçerik: Akıllı içerik dijitalleştirilmiş ders kitapları, video konferans ve video dersler dahil olmak üzere farklı sanal içerik türlerini kapsar. Robotlar artık, ilkokul ve tüm örgün eğitim kademelerinde, farklı sınıflardaki öğrenciler için geçerli olan özelleştirilebilir öğrenme arayüzleri ve dijital içerik oluşturarak öğrenme yaşantılarını geliştirebilir. İçeriği anlaşılır parçalara bölerek, önemli ders konularını vurgulayarak, kilit noktaları özetleyerek ve daha fazlasını yaparak kolayca sindirilebilir hale getirebilirler. Hatta ses ve video içeriği oluşturabilirler. Bu sayede öğrenciler tüm bu materyallere kolayca erişebilir, çok daha hızlı öğrenebilir ve akademik hedeflerine ulaşabilir. Örnek bir platform da Netex Learning’dir:

(3) Bireyselleştirilmiş Öğrenme: Öğretmenler öğretim yöntemlerini bütün bir sınıf için kişiselleştirmeyi başaramazken veya herkes için bire bir oturumlar sağlayamazken, yapay zeka burada devreye girer. Yapay zeka içeriği kolayca sindirilebilir hale getirmekten çok daha fazlasını yapabilir. Ayrıca öğrencilere farklı derslerde karşılaştıkları zorluklara göre tavsiyelerde bulunur ve öğretme yeteneğine de sahiptir. Carnegie Learning gibi akıllı eğitim platformları, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini dikkate alarak öğrenme yaşantılarını bireyselleştiren öğretmen asistanları olarak hizmet eder. Üstelik bu platformlar, bilgiyi özümsemelerine ve çok daha hızlı öğrenmelerine olanak sağladığından özellikle engelli öğrenciler için de çok yararlıdır.

(4) Sanal Öğrenme: Yapay zeka, ders kitaplarını dijitalleştiren platformlara destek olur ve öğrencilerin bunlara her yerden, her zaman ve farklı cihazlardan erişmelerine olanak sağlar. Sanal öğrenme, derslere katılamayan ve hatta yabancı öğrencilerin ülkelerinde bulunmayan belirli kurslara katılmalarını sağlar. Bu tip platformların en yararlı yanı, İngilizce bilmeyen öğrenciler için öğrenme materyallerini farklı dillere çevirebilmeleridir.

(5) //24 Yardım: Geleneksel eğitimde, öğrenciler sınıfa girene kadar ya da öğretmenlerin herhangi bir soruyu çözmek için müsait olacağı ana kadar beklemek zorundadır. Ama artık değil çünkü eğitim sektörü için oluşturulmuş çeşitli Yapay Zeka destekli sohbet robotları vardır. Öğrencilere her yerden ve her zaman danışabilecekleri 24 saat asistan olarak hizmet vermektedirler. Bir sonraki dersi veya ofis saatini beklemek zorunda kalmadan hızlı ve alakalı yanıtlar veya çözümler almalarına olanak tanır.

(6) Yüz Tanıma: Çinli akademik kurumlar, öğrencileri tanımlamak için yapay zeka destekli yüz taramaları kullanmaya başladı. Bu sadece öğrenci kimliklerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli başka araştırma, güvenlik ve idari işlerde de kullanılır. Örneğin yüz tarayıcılar, kantinde öğle yemeklerinde veya kütüphanede kimlik kartı gibi kullanılır. Dünya çapındaki birçok okul yüz taramalarını suçları önlemek ve öğrencilere zarar verdiklerinde onları tespit etmek için de kullanıyor. ABD’de şiddetle mücadele etmek için yapay zeka destekli teknoloji ve izleme çözümlerine milyonlarca dolar yatırım yapılıyor.

(7) Güvenilir Çevrimiçi Sınav: Dünya genelinde birçok kurum ve üniversite, yapay zeka destekli değerlendirme araçlarını kullanır. Bu araçlar çevrimiçi testler yapmaya olanak sağlar. Öğretmenlerin tasarladığı önceden belirlenmiş soru bankasını kullanarak testler ve alıştırmalar hazırlarlar. Öğrenciler testleri bitirdikten sonra da sonuçları değerlendirirler. Bu tür sınavların harika yanı, normal sınavlardan daha güvenli olmalarıdır. Seçili kullanıcılara testleri atarken kullanabilecek akıllı ayarlar ve yapılandırmalar sunarlar. Kopyayı önleyen rastgele sorulardan oluşan bir seçki ile farklı gruplar oluşturmaya olanak sağlarlar.

Endüstri 4.0 ile Endüstri 5.0 toplumu olmanın en belirgin özelliği yapay zeka ile donatılmış robotların sağlıktan eğitim sektörüne, tarıma bankacılığı kadar girmiş olmasıdır. Geleceğin toplumu olmanın yolu da buradan geçer. Peki buraları bu tür bir toplumsal dönüşümün neresindedir? Bizce hala daha işe göre değil adama göre iş ayarlama yapan feodal toplum düzeninde … yazık çok yazık.

*https://www.ideamotive.co/blog/ways-ai-is-changing-the-education-industry?fbclid=IwAR2Xcgtaby6GN60fJuoVnLNi0yv5rs_pPXGKxk7XgwMv425ngp8n1UguwX8