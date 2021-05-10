2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı yapıldı

Otomobil Kurumu tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı nefes kesti.

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, Chase Rallisi, 7 Mayıs günü Zet Karting‘in tekrardan kapılarını açması ile seyirci özel etabıyla başladı ve 8 Mayıs’ta yine Zet Karting pistinde tamamlandı. Zet Karting pistinde uzun zaman sonra yeniden karting keyfi yaşanırken bir döneme damga vurmuş, efsane yarışçıların sürüşleri keyif veri.

Parkur startının verildiği 8 Mayıs’ta toplamda 7 özel etabı geçmek için start alan 15 ekipten 9 u finiş görerek ikinci günü tamamladı.

Genel klasmanda yarışın birincisi Flat Out Rally Team adına yarışan Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi, ikincisi ise takım arkadaşı Mustafa Bulutoğulları – Mustafa Yücener ikilisi oldular. Üçüncü ise Macila Rally Team adına yarışan Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi oldu.

Yarışta sınıflara göre dağılımda “Sınıf 2” birincileri Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi olurken, ikinci Mustafa Bulutoğulları – Mustafa Yücener ikilisi, üçüncü de Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi oldular. Sınıf N de ise birinci Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi olurken, ikinciliği Çağkan Bozalanlar – Mehmet Demirağ elde etti. Sınıf 1 birincisi ise Buğur Kambillili – Niyazi Yorgancıoğlu birinci olurlarken, Sınıf 3 te ise Mahmut Özer – Ali Burhan ikilisi yarıcı birinci olarak tamamladılar. Sınıf R kategorisinde de yarışı Önder Zaim – Emre Üngüder ikilisi başarıyla tamamladılar.

FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA ŞENAL