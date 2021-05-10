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Ersin Tatar: Ercan Havalimanı’nın isminin değişmesi söz konusu değil

10 Mayıs 2021
Ersin Tatar





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı’nın isim değişikliğine ilişkin bir kararın söz konusu olmadığını söyledi.





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10 Mayıs 2021


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