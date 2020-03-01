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El Clasico Real Madrid’in

2 Mart 2020

La Liga’nın 26. haftasında Real Madrid, dev maçta evinde Barcelona’yı konuk etti. El Clasico’da gülen taraf, Real Madrid oldu. 2-0 kazanan Real Madrid, ligde liderlik koltuğuna oturdu.

Real Madrid maça Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Isco, Benzema, Vinicius Junior 11’i ile çıkarken Barcelona ise maça Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Arthur, Frenkie de Jong, Messi, Griezmann, Vidal 11’i ile başladı.

Barcelona ile La Liga’da oynadığı son yedi derbide galibiyet alamayan Real Madrid, 1-0 kazandığı bu karşılaşmanın ardından kötü giden seriye de son vermiş oldu.

Real Madrid’i 1-0 öne geçiren gol, 71. dakikada Vinicius Junior ile geldi. Toni Kroos’un pasıyla hareketlenen ve ceza sahasına giren Vinicius Junior vuruşunu yaptı, Pique’ye de çarpan top kaleciyi yanıltarak ağlara gitti.

El Clasico’da skoru 2-0 yapan golü atıp fişi çeken isim ise, Benzema’nın yerine 90. dakikada oyuna giren Mariano
oldu. Mariano Diaz, oyuna girer girmez attığı golle maçın skorunu da belirleyen isim oldu.

2-0 kazanan Real Madrid, bu sonuçla puanını 56 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona ise 55 puanla ikinci
sırada kaldı.




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