Türkiye

Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemi

28 Mayıs 2021
ekrem imamoğlu hapis istemi





31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.





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28 Mayıs 2021


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