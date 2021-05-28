Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemi

31 Mart 2019 se\u00e7iminin iptal edilmesinin ard\u0131ndan YSK \u00fcyelerine "alenen hakaret" etti\u011fi gerek\u00e7esiyle, \u0130BB Ba\u015fkan\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu hakk\u0131nda 4 y\u0131l 1 aya kadar hapis cezas\u0131 istemiyle iddianame haz\u0131rland\u0131.\r\n\r\n\r\nT\u00fcrkiye'de Anadolu Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'nca haz\u0131rlanan iddianamede Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu (YSK)'nda \u00e7al\u0131\u015fan 11 ki\u015finin ma\u011fdur oldu\u011fu belirtildi.\r\nY\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan su\u00e7 duyurusunda \u0130mamo\u011flu'nun 31 Mart 2019 tarihinde yap\u0131lan \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminin 6 May\u0131s 2019 tarihinde iptal edildi\u011fi kaydedildi. Yenilenen se\u00e7imde \u0130BB Ba\u015fkan\u0131 olarak \u0130mamo\u011flu'nun yeniden se\u00e7ildi\u011fi ve 4 Kas\u0131m 2019 g\u00fcn\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda YSK \u00fcyelerine hakaret etti\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nYaz\u0131l\u0131 savunmas\u0131na da yer verilen iddianamede, \u0130mamo\u011flu'nun su\u00e7lamay\u0131 kabul etmedi\u011fi belirtildi.\u00a0 \u0130mamo\u011flu'nun "Kurul halinde \u00e7al\u0131\u015fan kamu g\u00f6revlilerine kar\u015f\u0131 g\u00f6revlerinden dolay\u0131 alenen zincirleme hakaret" su\u00e7undan 1 y\u0131l 3 ay 15 g\u00fcnden 4 y\u0131l 1 aya kadar cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131 istemiyle iddianame haz\u0131rland\u0131. \u0130ddianame kabul edilirse \u0130mamo\u011flu hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n