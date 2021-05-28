Türkiye

Selahattin Demirtaş’a 2 yıl 6 ay hapis cezası

28 Mayıs 2021
Selahattin Demirtaş hapis cezası





Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’a yönelik söylemlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.





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28 Mayıs 2021


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