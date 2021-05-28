Selahattin Demirtaş’a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HDP E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Selahattin Demirta\u015f,\u00a0eski Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131s\u0131 Y\u00fcksel Kocaman'a y\u00f6nelik s\u00f6ylemlerinden dolay\u0131 2 y\u0131l 6 ay hapis cezas\u0131 ald\u0131.\r\nT\u00fcrkiye'de Eski HDP E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Selahattin Demirta\u015f'\u0131n, Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 d\u00f6neminde Y\u00fcksel Kocaman'a y\u00f6nelik "ter\u00f6rle m\u00fccadelede g\u00f6rev alan kamu g\u00f6revlilerini hedef g\u00f6stermek" su\u00e7lamas\u0131yla yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 davada karar \u00e7\u0131kt\u0131.\r\nAnkara 25. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi'nde g\u00f6r\u00fclen davada, san\u0131k Demirta\u015f ile tutuklu bulundu\u011fu cezaevinden video konferans y\u00f6ntemiyle ba\u011flant\u0131 kuruldu. San\u0131k ve m\u00fc\u015fteki Kocaman'\u0131n avukatlar\u0131 ise duru\u015fma salonunda haz\u0131r bulundu.\r\n\u00dczerine at\u0131l\u0131 su\u00e7lamalar\u0131 reddeden Demirta\u015f, davan\u0131n politik oldu\u011funu savundu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBa\u015fka su\u00e7tan yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 Ankara 19. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi'ndeki savunmas\u0131nda dile getirdi\u011fi "Ben bunu kimsenin yan\u0131na b\u0131rakmam, hesap sorulacak" s\u00f6zlerinden dolay\u0131 hakk\u0131nda dava a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtilen Demirta\u015f, hukuk \u00f6n\u00fcnde hesap sormay\u0131 kastetti\u011fini \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\nSan\u0131k avukatlar\u0131 da m\u00fcvekkilinin ifadelerinde su\u00e7 unsuru bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia ederek, beraat istedi.\r\nBeyanlar\u0131n ard\u0131ndan h\u00fckm\u00fc a\u00e7\u0131klayan mahkeme, Demirta\u015f'a "ter\u00f6rle m\u00fccadelede g\u00f6rev alan kamu g\u00f6revlilerini hedef g\u00f6stermek" su\u00e7undan 2 y\u0131l 6 ay hapis cezas\u0131 verdi.\r\n\r\n