Selahattin Demirtaş’a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Türkiye’de Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman’a yönelik “terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Demirtaş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Sanık ve müşteki Kocaman’ın avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.Üzerine atılı suçlamaları reddeden Demirtaş, davanın politik olduğunu savundu.

Başka suçtan yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasında dile getirdiği “Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak” sözlerinden dolayı hakkında dava açıldığı belirtilen Demirtaş, hukuk önünde hesap sormayı kastettiğini öne sürdü.

Sanık avukatları da müvekkilinin ifadelerinde suç unsuru bulunmadığını iddia ederek, beraat istedi.



Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Demirtaş’a “terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.