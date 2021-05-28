Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

Liderli\u011fini Sedat Peker'in yapt\u0131\u011f\u0131 organize su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fcne y\u00f6nelik operasyonda 3 \u015f\u00fcphelinin daha g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n\r\nT\u00fcrkiye'de Sedat Peker Su\u00e7 \u00d6rg\u00fct\u00fc'ne y\u00f6nelik \u00c7anakkale'de ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonlarda 3 \u015f\u00fcpheli g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nSedat Peker Su\u00e7 \u00d6rg\u00fct\u00fc'ne y\u00f6nelik d\u00fczenlenen Nisan ay\u0131ndaki operasyonlarda baz\u0131 \u015f\u00fcpheliler adreslerinde bulunamam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nSakland\u0131klar\u0131 adresler tespit edilen firari \u015fah\u0131slar\u0131n yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u0130stanbul Organize Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eubesi ekipleri \u00c7anakkale'de bir operasyon daha d\u00fczenledi.\r\n\r\n\u00d6rg\u00fct i\u00e7inde kilit rol oynayan 3 \u015f\u00fcpheli g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nAdreslerinde yap\u0131lan aramalarda \u00e7ok say\u0131da dijital materyal ele ge\u00e7irildi.\r\n\u015e\u00fcphelilerin cep telefonlar\u0131na da el konuldu.\r\n\r\nDaha \u00f6nceden \u0130stanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in eleba\u015f\u0131 oldu\u011fu belirtilen organize su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fcne y\u00f6nelik operasyonda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 49 \u015f\u00fcpheliden 10'u tutuklanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n