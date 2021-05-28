Türkiye

Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

28 Mayıs 2021
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha





Liderliğini Sedat Peker’in yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.





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28 Mayıs 2021


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