Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğive Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin oluşturduğu Ekonomik Örgütler Platformu,yeni kurulan koalisyon hükümetinin salgın ile salgın ekonomisi üzerine yoğunlaşması gerektiğini kaydetti.

Ekonomik örgütler platformu yeni koalisyon hükümetinin programı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, yeni hükümet programında, Covid-19 salgını nedeniyle daralan ekonomiyi canlandırma hedefine vurgu yapılmasının olumlu bir gelişme ve yaklaşım olarak karşılandığı kaydedildi.

Salgın tehlikesinin atlatılmasından sonra ekonomiyi canlandırmak için ciddi tedbirler alınması gerekliliğine işaret edilen açıklamada “Hükümetin bu konudaki vurgusu yerindedir ve muhalefet ile sivil toplum örgütleri tarafından desteklenmeyi hak etmektedir” denildi.

Hükümetin salgın ile salgın ekonomisi üzerine yoğunlaşması gerektiği belirtilen açıklamada, zorunlu olmadıkça bürokrat değişimi yapılmaması istendi.