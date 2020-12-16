Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 16 Aralık’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 893’ü semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 240 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 121’e toplam vaka sayısı ise 1 milyon 928 bin 165’e yükseldi.