Ekonomi

“Ekonomik kriz dönemlerinde vergi indirimi tüketiciyi rahatlatacak”

24 Şubat 2020

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Rüstemoğlu, toplumun tüm kesimlerinde vergi bilinci oluşturulması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi amacıyla hey yıl Şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığına dikkat çekti. 

Verginin, Devletlerin kamu hizmetleri için kişilerden ve kurumlardan aldıkları para olarak tanımlanabileceğini aktaran Rüstemoğlu, vergi toplamanın anayasada da yer aldığını hatırlattı.

Yrd. Doç. Dr. Rüstemoğlu, Devletlerin gelir kalemlerinde önemli bir yere sahip üç farklı vergi kategorisi  bulunduğunu belirterek, “Bu kategoriler; gelir, servet ve harcama şeklinde sıralanırlar” dedi.

Vergilerin düzgün bir şekilde toplanması ve ekonomik verimlilik yaratılabilmesi için riayet edilmesi gereken temel prensipler bulunduğunu kaydeden Rüstemoğlu, “Bu prensipler adalet, kesinlik, ekonomiklik, uygunluk ve yasallık prensipleridir” şeklinde açıkladı.

Yrd. Doç. Dr. Rüstemoğlu, kurum ve kuruluşlardan alınan vergilerin dört türünün olduğunu belirterek, “Birinci grupta dolaylı ve dolaysız vergiler, ikinci grupta spesifik ad vergileri, üçüncü grupta şahsi ve gayri şahsi vergiler, son grupta ise gelir servet ve harcama üzerinden alınan vergiler bulunmaktadır” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de vergi toplamanın önem arz ettiğini ifade eden Rüstemoğlu, kriz dönemlerinde devletler tarafından yapılan bir takım indirimlerin kurum ve kişilere kolaylık sağladığını, ayrıca ekonomiyi rahatlattığını da açıkladı.

Yrd. Doç. Dr. Rüstemoğlu, 2018’in ortasından itibaren etkili olan ve etkileri halen devam eden krizle ilgili olarak da otomobil piyasasında KDV indirimine gidildiğini hatırlatarak, bu sayede hem galerilerin stoklarını erittiklerini hem de tüketicilerin kriz ortamında nispeten uygun fiyatlı araç edinme imkânına sahip olduklarını kaydetti.

Otomobil dışındaki diğer ürünlere de KDV uygulandığını anımsatan Rüstemoğlu, devletin vergi gelirini sıkıntıya düşürmeyecek şekilde bu tarz indirimlerin diğer ürünlerde de gerçekleştirilmesinin tüketiciyi rahatlatacağı önerisinde bulundu.




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