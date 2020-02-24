Dünya

İsrail’in Yunanistan Büyükelçisi, konuşma yapamadığı sempozyumu terk etti

24 Şubat 2020

İsrail’in Yunanistan Büyükelçisi Yosi Amrani, davet edildiği Doğu Akdeniz konulu jeopolitik sempozyumda bir türlü söz alamayınca konuşma yapmadan etkinliği terk etti.

Yunanistan’da yayınlanan haftalık Proto Thema gazetesinin haberine göre, Sparta Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Doğu Akdeniz’deki Olaylar, Yunan-Türk İlişkileri ve Yunanistan’ın Seçimi’ adlı sempozyuma gelen İsrail’in Atina Büyükelçisi Amrani, konuşmak için bir türlü söz alamayınca etkinlikten ayrıldı.

Habere göre, sempozyuma davet edilen Amrani, konuşma yapmak için 2 saatten fazla bekledi. Ancak konuşmacıların sırası sürekli değişti ve sıradaki konuşmayı büyükelçinin yapacağı duyurulmasına rağmen, yerli bir politika uzmanının söz alması üzerine Amrani ayağa kalktı ve salondan çıktı.

Sparta Belediye Başkanı Petros Doukas, Amrani’yi durdurmaya çalıştı, fakat büyükelçi hiçbir şey söylemeden salonu terk etti.

Sempozyumda konuşma yapanların arasında eski Başbakan Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, Yunan hükümetinin temsilcileri ve milletvekilleri vardı.




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