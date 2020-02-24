Türkiye

AKP’li belediye yanlışlıkla ‘LGBT’li yönetmeliği kabul etti

24 Şubat 2020

Urfa’da Eyyübiye Belediyesi, LGBT haklarını da içeren yönetmeliği belediye meclisinde kabul etti, bir gün sonra ise durum fark edilince değişikliğe gidildi.

Urfa’nın merkez ilçesi Eyyübiye’de AKP’li belediye yönetimi, trajikomik bir olayla gündem oldu.

Gazete Manifesto’nun haberine göre, Belediye Meclisi’ne sunmak üzere Belediyenin İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Alkan tarafından hazırlanan yönetmelik, önce Yazı İşleri Müdürü İsmail Kaya’ya ardından da Başkan Mehmet Kuş’un onayıyla meclise sunuldu.

Meclis’e gönderilen yönetmelik oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

‘LGBTİ’ GÖRÜLÜNCE…

Ancak Meclis’te oylamaya sunulan yönetmelikte, “Toplumda dezavantajlı konumda bulunan LGBTİ (lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks bireyler), etnik ve dini azınlıklar, sığınmacı ve mülteciler gibi çeşitli sosyal gruplara yönelik veri toplama, hizmet üretme ve belediye politikalarını yurtdışı ve yurtiçindeki STK’larla işbirliği içinde hazırlamak” ifadeleri yer aldığı görüldü.

Ajans Urfa‘da yer alan habere göre kabul edilen yönetmelik yürürlüğe girerken, Eyyübiye Belediyesi yetkilileri durumu bir gün sonra fark etti ve gerekli yerlerde değişikliğe gidildi.

Haberde sözkonusu yönetmeliği Belediyenin İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Alkan’ın internet üzerinden indirdiği ve CHP’li ya da HDP’li bir belediyeden “kopyala-yapıştır” usulüyle aldığı belirtildi.




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