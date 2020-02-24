Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bini geçti

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 626’ya ulaştı. Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150’den fazla kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 626’ya çıkarken, dünya çapında kesinleşen Kovid-19 vakası da 79 bin 524’e ulaştı.

Bununla birlikte Kovid-19’a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3 bin 434’e, müşahade altına alınanların sayısı 97 bin 481’e geriledi.

Bugüne kadar Kovid-19’dan iyileşerek taburcu olanların sayısı da 25 bin 163’e çıktı. Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong’da 74’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Vaka sayısı İtalya’da 219, Güney Kore’de 833’e çıktı

İtalya’da hafta sonu 16 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

İtalyan haber ajansı ANSA’da yer alan habere göre, hafta sonu merkezi Milano olan Lombardiya bölgesinde 14, merkezi Venedik olan Veneto bölgesinde 2 yeni vakaya rastlandı.

Sivil Savunma Ajansı Başkanı Angelo Borrelli, yeni vakalarla ülkede görülen toplam vaka sayısının 219’a, can kaybı sayısının ise 5’e çıktığını açıkladı.

Güney Kore’de son bir haftada Kovid-19’un bulaştığı insan sayısında büyük artış meydana geldi. 17 Şubat’ta 30 olan vaka sayısı, bugün itibarıyla 833’e yükseldi.

Ülkede koronavirüsün yol açtığı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye çıktı.

Afganistan’da ilk Kovid-19 vakası görüldü: En az 10 şüpheli vaka var

Afganistan’ın batısında ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Ülke basınındaki habere göre, Kamu Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz, yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Feroz, vilayette acil durum ilan edildiğini belirtti. Öte yandan ülkede, en az 10 kişi de yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Irak’ta ilk koronavirüs vakası İranlı öğrencide görüldü

Irak’ın Necef kentinde, İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını kaydetti.

Kuveyt’te, İran’dan gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran’ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran’ın Meşhed kentinden gelen kişilere yapılan ilk test sonucuna göre 53 yaşındaki bir Kuveyt vatandaşı ile 61 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşının yanı sıra Kuveyt’te yaşayan 21 yaşındaki vatansız (haymatlos) bir kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu kişilerin sağlık ekipleri tarafından sürekli gözetim altında tutulduğu vurgulandı.

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı ise 79 bini geçti

Virüs, Çin de dahil 31’den fazla ülke ve bölgede görüldü.

Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Hong Kong: 74 vaka 2 ölü

Makau: 10 vaka

Japan: 691 kişi Yokohama’daki gemiden dahil olmak üzere 838 vaka 4 ölü

Güney Kore: 833 vaka 7 ölü

İtalya : 219 vaka 5 ölü

Singapur: 89 vaka

Iran: 43 vaka 12 ölü

ABD: 35 vaka ayrı olarak ise bir ABD vatandaşı Çin’de öldü

Tayland: 35 vaka

Tayvan: 28 vaka 1 ölü

Avusturalya: 23 vaka

Malezya: 22 vaka

Vietnam: 16 vaka

Almanya: 16 vaka

France: 12 vaka 1 ölü

Birleşik Arap Emirlikleri: 11 vaka

İngiltere: 13 vaka

Kanada: 10 vaka

Filipinler: 3 vaka 1 ölü

Hindistan: 3 vaka

Rusya: 2 vaka

İspanya: 2 vaka

Lübnan: 1 vaka

İsrail: 1 vaka

Belçika: 1 vaka

Nepal:1 vaka

Sri Lanka: 1 vaka

İsveç: 1 vaka

Kamboçya: 1 vaka

Finlandiya: 1 vaka

Mısır: 1 vaka

Bahreyn: 1 vaka

Irak: 1 vaka

Afganistan: 1 vaka

Kuveyt: 3 vaka

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Çin’de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “acil durum” ilan etmişti.