Ek yerleştirme açıklandı: 1460 yerleşme daha!

Ziya Öztürkler, bu yıl ilk yerleştirmede 8 bin 844 öğrenci, ek yerleştirmede ise bin 460 öğrenci toplamda ise 10 bin 304 öğrenci rakamına ulaşıldığını söyledi.

Yükseköğrenim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, bugün açıklanan ÖSYM Ek Yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC’ye verilen kontenjanların yüzde 75’lik doluluk oranına ulaşıldığını duyurdu.

Ziya Öztürkler, bu yıl ilk yerleştirmede, 8 bin 844 öğrenci ek yerleştirmede ise bin 460 öğrenci toplamda ise 10 bin 304 öğrenci rakamına ulaşıldığını açıkladı.

Öztürkler’in açıklaması şöyle:

ÖSYM Ek Yerleştirme sonuçları bugün açıklandı.

KKTC’ye verilen kontenjanlara göre 75’lik doluluk oranına ulaştık…

Geçen yıl ilk yerleştirmede 8039 öğrenci ek yerleştirmede 866 öğrenci olmak üzere toplamda üniversitelerimize 8905 öğrenci yerleşmesi gerçekleşmişti. Geçen yıl bu oran o yüzde 64’dü.

Bu yıl ise ilk yerleştirmede 8844 öğrenci ek yerleştirmede ise 1460 öğrenci toplamda ise 10,304 öğrenci rakamına ulaştık. Bu da bize verilen kontenjanlarda yüzde 75’lik doluluk oranına ulaştığımızı gösteriyor.

Öğrenci Dostu Ada projesine sahip çıkıp öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli bir ortamda adamıza getirmek dileğiyle, hayırlısı olsun…

Üniversitelere göre ek yerleştirme rakalamları