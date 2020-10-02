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Ek yerleştirme açıklandı: 1460 yerleşme daha!

2 Ekim 2020
Ziya Öztürkler






Ziya Öztürkler, bu yıl ilk yerleştirmede 8 bin 844 öğrenci, ek yerleştirmede ise bin 460 öğrenci toplamda ise 10 bin 304 öğrenci rakamına ulaşıldığını söyledi.

Yükseköğrenim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, bugün açıklanan ÖSYM Ek Yerleştirme sonuçlarına göre,  KKTC’ye verilen kontenjanların yüzde 75’lik doluluk oranına ulaşıldığını duyurdu.

Ziya Öztürkler, bu yıl ilk yerleştirmede, 8 bin 844 öğrenci ek yerleştirmede ise bin 460 öğrenci toplamda ise 10 bin 304 öğrenci rakamına ulaşıldığını açıkladı.

Öztürkler’in açıklaması şöyle:

ÖSYM Ek Yerleştirme sonuçları bugün açıklandı.

KKTC’ye verilen kontenjanlara göre 75’lik doluluk oranına ulaştık…

Geçen yıl ilk yerleştirmede 8039 öğrenci  ek yerleştirmede 866 öğrenci olmak üzere toplamda üniversitelerimize 8905 öğrenci yerleşmesi gerçekleşmişti. Geçen yıl bu oran o yüzde 64’dü.

Bu yıl ise ilk yerleştirmede 8844 öğrenci ek yerleştirmede ise 1460 öğrenci toplamda ise 10,304 öğrenci rakamına ulaştık. Bu da bize verilen kontenjanlarda yüzde 75’lik doluluk oranına ulaştığımızı gösteriyor.

Öğrenci Dostu Ada projesine sahip çıkıp öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli bir ortamda adamıza getirmek dileğiyle, hayırlısı olsun…

 

Üniversitelere göre ek yerleştirme rakalamları

Üniversite Adı2019 YKS Ek Kontenjanlarda Yerleşen Öğrenci Sayıları2020 YKS Ek Kontenjanlarda Yerleşen Öğrenci Sayıları
Yakın Doğu Üniversitesi215451
Girne Amerikan Üniversitesi78161
Lefke Avrupa Üniversitesi138149
Girne Üniversitesi42143
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi136135
Doğu Akdeniz Üniversitesi101135
Uluslararası Final Üniversitesi43105
Kıbrıs İlim Üniversitesi3152
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi746
Kıbrıs Batı Üniversitesi028
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi015
Ada Kent Üniversitesi613
Bahçeşehir Üniversitesi013
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi1410
Akdeniz Karpaz Üniversitesi04
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi550
Rauf Denktaş Üniversitesi00

 







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2 Ekim 2020

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