Hafta başı sıcak hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi raporuna göre hafta sonu serin geçerken, hafta başı ise sıcak hava etkili olacak.

Meteoroloji Dairesi, bölgenin hafta sonu alçak basınç sistemi ile nispeten serin ve nemli havanın etkinde olacağını; hafta başından itibaren ise sıcak hava kütlesinin etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji Dairesinin 3-9 Ekim arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı; hafta sonu iç kesimlerde 30-33, daha sonra 34-37 derece dolaylarında seyredecek. Sahillerde ise hava sıcaklığı periyot boyunca 28-31 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.